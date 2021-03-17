Шмыгаль призвал местные власти не медлить с ужесточением карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина. В связи с этим он призвал не медлить с ужесточением карантиных ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
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Об этом он заявил во время заседания правительства.
“У нас продолжает действовать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения”, – заявил он.
Напомним, Одесская область попала в “оранжевую” карантинную зону.