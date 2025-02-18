Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

По данным мониторинга эпидемический процесс по гриппу и ОРВИ в области соответствует среднему уровню интенсивности. А показатель на 100 тысяч населения превысил эпидемический порог на 3%.

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 7,8%, больше всего болеют дети 5-14 лет. 271 человек в области госпитализирован.

На дистанционное обучение в регионе переведены 1389 классов в 110 школах, 5 учреждений профтехобразования, 3 группы в садиках переведены на онлайн-формат.

По данным медиков, росту эпидемического процесса способствует активное распространение среди населения вирусов гриппа типа А — 64% и В — 36%.

Напомним, с понедельника в Одессе на карантин закрыли одну школу и 144 класса. По словам руководителя городского департамента образования и науки Елены Буйневич, общий карантин с закрытием всех учебных заведений объявляется медиками в случае превышения эпидпорога.

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