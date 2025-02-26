Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Сімох хворих на кір госпіталізували в інфекційне відділення, один проходить лікування амбулаторно. Перебіг захворювання у всіх – середньої та легкої тяжкості.

Діагноз підтверджено лабораторно у 4-х хворих, решта – епідеміологічно пов’язані.

У районі тривають протиепідемічні заходи.

Кір – це одна з найбільш заразних хвороб у світі. Вірус здатен залишатися активним у повітрі та на поверхнях до двох годин навіть після того, як інфікована людина залишає приміщення. Кір здатен викликати «імунну амнезію» – стан, коли організм стає вразливим до інфекцій, які раніше легко долав.

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