Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Все больные госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Корь — это одна из самых заразных болезней в мире. Вирус способен оставаться активным в воздухе и на поверхностях до двух часов даже после того, как инфицированный человек покидает помещение. Корь способна вызвать «иммунную амнезию» — состояние, когда организм становится уязвимым к инфекциям, которые раньше легко преодолевал.

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Медики отмечают, что в области 26,6% детей в возрасте 6 лет, которые должны были получить прививку против кори в 2024 году, до сих пор не вакцинированы. Среди основных причин: отказ родителей по религиозным убеждениям и необоснованная отсрочка вакцинации.

За 2024 год в области подтвержден 41 случай кори, из них 25 детей.

Медики напоминают, что вакцинация комплексной вакциной от кори, паротита и краснухи (КПК) — надежная защита.

Ребенок должен получить две дозы КПК-вакцины в 1 год и 6 лет согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Сейчас вакцина имеется во всех учреждениях здравоохранения области.

«Чтобы вакцинировать своего ребенка или сделать прививку по эпидемическим показаниям, обратитесь к семейному врачу, терапевту или ближайшему учреждению здравоохранения». — говорят медики.