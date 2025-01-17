Что празднуют 17 января
Всемирный день пиццы
Это возможность почтить один из самых популярных кулинарных шедевров в мире. В этот день люди делятся своими любимыми рецептами, открывают новые вкусы и наслаждаются кусочком любимой пиццы. Это также прекрасная возможность вспомнить о культурном наследии пиццы, которая имеет древние итальянские корни.
День детских изобретений
Этот день посвящен творчеству и новаторству среди молодого поколения. Он поощряет детей к созданию новых идей, изучению наук и применению воображения для решения проблем. Это также напоминание взрослым поддерживать и развивать креативность у детей.
День отказа от новогодних обещаний
Это возможность пересмотреть свои обещания, которые часто даются во время праздничного энтузиазма. Люди могут сосредоточиться на реальных целях и найти другие способы самосовершенствования без лишнего давления. Этот день также помогает переосмыслить ценность обещаний в нашей жизни.
Международный день Мы не сломлены
Этот день напоминает о силе духа людей, которые преодолевают жизненные трудности. Это символ поддержки и солидарности для всех, кто сталкивается с вызовами. Он вдохновляет на единство, выносливость и веру в лучшее будущее.
Международный день наставничества
Этот день подчеркивает важность наставников в формировании личности и профессионального развития. Он побуждает людей делиться своими знаниями, поддерживать других и создавать взаимообогащающие отношения. Такое взаимодействие способствует построению прочных связей между поколениями.
Международный день фетиша
Этот день касается принятия разнообразия в личных интересах и предпочтениях. Он создает безопасное пространство для обсуждения тем, которые обычно остаются вне поля зрения общества. Это напоминание о важности уважения к личным границам и выбора каждого человека.
День канатной дороги
Этот день посвящен одной из необычных и увлекательных форм транспорта. Он знакомит людей с историей и преимуществами канатных дорог, которые являются идеальными для горных районов. Этот вид транспорта вдохновляет на путешествия и открытие новых пейзажей.
Именины 17 января
Какие сегодня именины: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.
Кто из известных людей родился 17 января
- 1984 год: офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Вдовиченко;
- 1987 год: профессиональный украинский боксер Александр Усик;
- 2010 год: чемпион мира до 7 лет блица по шахматам Радомир Пилипенко.
Памятные даты 17 января
- 730 год: на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;
- 1209 год: в Кембридже открывает свои двери университет;
- 1558 год: начинается Ливонская война;
- 1562 год: Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентирует правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции;
- 1595 год: французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;
- 1605 год: впервые публикуют роман Сервантеса «Дон Кихот»;
- 1734 год: Август III становится Королем Речи Посполитой;
- 1805 год: в Харькове открывают первый на востоке Украины университет;
- 1861 год: получен патент на смывной туалетный бачок;
- 1912 год: члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена);
- 1920 год: вступает в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, внедряющая Сухой закон;
- 1921 год: в Вене создают Украинский свободный университет, который вскоре перевели в Прагу;
- 1944 год: начинается битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом;
- 1945 год: Варшаву освобождают от немецкой оккупации;
- 1949 год: в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;
- 1961 год: американский президент Д. Эйзенхауэр первым формулирует понятие «военно-промышленный комплекс»;
- 1963 год: совершают первый полет на британском легком многоцелевом самолете Short SC.7 Skyvan;
- 1966 год: в Испании в результате катастрофы бомбардировщика США теряют 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море);
- 1991 год: начинается операция «Буря в пустыне» — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как составляющая военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов;
- 2000 год: режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;
- 2010 год: происходит первый тур выборов Президента Украины.
Выбор редакции
- Войны правок в Википедии: из-за чего спорят пользователи?
- «Страшный глютен»: медицинская необходимость или модный тренд?
- Тысяча дней в плену: история защитника Змеиного Владимира Гутника