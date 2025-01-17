Что празднуют 17 января

Всемирный день пиццы

Это возможность почтить один из самых популярных кулинарных шедевров в мире. В этот день люди делятся своими любимыми рецептами, открывают новые вкусы и наслаждаются кусочком любимой пиццы. Это также прекрасная возможность вспомнить о культурном наследии пиццы, которая имеет древние итальянские корни.

День детских изобретений

Этот день посвящен творчеству и новаторству среди молодого поколения. Он поощряет детей к созданию новых идей, изучению наук и применению воображения для решения проблем. Это также напоминание взрослым поддерживать и развивать креативность у детей.

День отказа от новогодних обещаний

Это возможность пересмотреть свои обещания, которые часто даются во время праздничного энтузиазма. Люди могут сосредоточиться на реальных целях и найти другие способы самосовершенствования без лишнего давления. Этот день также помогает переосмыслить ценность обещаний в нашей жизни.

Международный день Мы не сломлены

Этот день напоминает о силе духа людей, которые преодолевают жизненные трудности. Это символ поддержки и солидарности для всех, кто сталкивается с вызовами. Он вдохновляет на единство, выносливость и веру в лучшее будущее.

Международный день наставничества

Этот день подчеркивает важность наставников в формировании личности и профессионального развития. Он побуждает людей делиться своими знаниями, поддерживать других и создавать взаимообогащающие отношения. Такое взаимодействие способствует построению прочных связей между поколениями.

Международный день фетиша

Этот день касается принятия разнообразия в личных интересах и предпочтениях. Он создает безопасное пространство для обсуждения тем, которые обычно остаются вне поля зрения общества. Это напоминание о важности уважения к личным границам и выбора каждого человека.

День канатной дороги

Этот день посвящен одной из необычных и увлекательных форм транспорта. Он знакомит людей с историей и преимуществами канатных дорог, которые являются идеальными для горных районов. Этот вид транспорта вдохновляет на путешествия и открытие новых пейзажей.

Именины 17 января

Какие сегодня именины: Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.

Кто из известных людей родился 17 января

1984 год: офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Вдовиченко;

1987 год: профессиональный украинский боксер Александр Усик;

2010 год: чемпион мира до 7 лет блица по шахматам Радомир Пилипенко.

Памятные даты 17 января

730 год: на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявляет поклонение иконам преступлением;

1209 год: в Кембридже открывает свои двери университет;

1558 год: начинается Ливонская война;

1562 год: Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентирует правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции;

1595 год: французский король Генрих Наваррский объявляет войну Испании;

1605 год: впервые публикуют роман Сервантеса «Дон Кихот»;

1734 год: Август III становится Королем Речи Посполитой;

1805 год: в Харькове открывают первый на востоке Украины университет;

1861 год: получен патент на смывной туалетный бачок;

1912 год: члены экспедиции Роберта Скотта достигают Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена);

1920 год: вступает в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, внедряющая Сухой закон;

1921 год: в Вене создают Украинский свободный университет, который вскоре перевели в Прагу;

1944 год: начинается битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом;

1945 год: Варшаву освобождают от немецкой оккупации;

1949 год: в США начинается судебный процесс над лидерами коммунистической партии США;

1961 год: американский президент Д. Эйзенхауэр первым формулирует понятие «военно-промышленный комплекс»;

1963 год: совершают первый полет на британском легком многоцелевом самолете Short SC.7 Skyvan;

1966 год: в Испании в результате катастрофы бомбардировщика США теряют 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море);

1991 год: начинается операция «Буря в пустыне» — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как составляющая военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов;

2000 год: режим талибов Афганистана заявляет о признании им независимости Чечни;

2010 год: происходит первый тур выборов Президента Украины.

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