Есть ли война между русской и украинской Википедией?

Многие украинцы предполагают, что самые большие войны редактирований могут касаться именно исторических событий, связанных с украинско-российской войной. Будто армия пророссийски настроенных граждан с утра до ночи редактирует статьи и ставит там ссылки на пропагандистские сайты. В «Викимедиа Украина» нам эту информацию опровергли и вот почему:

Во-первых, действительно, редактировать Википедию может каждый, однако это не означает, что все изменения остаются без контроля. Википедия имеет несколько уровней проверки:

Автоматические фильтры блокируют очевидный вандализм и пропагандистские ресурсы. Редакторы и патрульные просматривают новые правки и подтверждают или отклоняют их. Правило трех откатов: если кто-то откатит одну правку трижды, начинаются переговоры с администраторами, а в крайнем случае дебоширов могут заблокировать.

Во-вторых, в последние годы украинская и русская Википедии стали иметь меньше различий между статьями, говорит Валентин Нефедов. Причина в том, что даже в российской Википедии стали больше освещать преступления России, а контролируют это украинские администраторы также.

— Российская Википедия остается одним из немногих независимых источников в России. Там действительно освещают военные преступления РФ. С 2022 года разница между украинской и российской Википедией, в положительном смысле, стала менее заметной. В российской Википедии появилось значительно больше информации о преступном участии России в войнах в Украине и Грузии, и эти события стали освещаться значительно активнее. Некоторые пользователи, которые отрицали эти факты или продвигали пророссийские нарративы, были заблокированы. Мы не почувствовали значительного роста конфликтности. Наоборот, особенно после 2022 года сообщества стали более сплоченными, осознав, что постоянные споры не могут быть основой существования. Важно обсуждать все цивилизованно и избегать конфликтов.

Однако определенные темы остаются очень чувствительными и провоцируют споры вокруг трактовки исторических событий. Речь, например, о Волынской трагедии, говорит Валентин Нефедов. Одни пользователи считают ее «рознью», другие — «трагедией», и этот вопрос становится объектом многочисленных изменений в статьях. Еще одна спорная тема — это термин «Великая Отечественная война», который активно используется в советской и российской историографии. Однако, в украинской Википедии возникает все меньше вопросов относительно уместности таких высказываний.

— Мы считаем, что Великая Отечественная война — это пропагандистский термин, а советско-российская война — это нейтральный, поэтому мы его используем. Это один из примеров, как мы берем и декоммунизируем, — говорит администратор Валентин Нефедов.

И тем не менее, эти войны правок не всегда можно назвать именно войнами, ведь обсуждение, которое доходит до консенсуса, является частью процесса.

Феминитивы, транслитерация и коррупционеры

По мнению Нефедова, больше всего правок происходит именно вокруг правописания, феминитивов, транслитерации и политических вопросов.

Новое правописание. Не останавливаются в украинской Википедии обсуждения относительно правильности написания слов согласно новым правилам правописания. Например, после принятия новых норм в 2019 году появились многочисленные споры о том, как правильно писать названия городов и имена собственные. Должно быть «Катовице» или «Катовице», «Льюис Гамильтон» или «Льюис Хэмилтон»? Эти вопросы часто становятся поводом для бесконечных обсуждений среди википедистов, которые стремятся согласовать свои позиции по правописанию.

— Мы часто сталкиваемся с вопросом, как правильно транслитерировать иностранные слова, ведь официальных правил для этого нет. В частности, проблемы возникают при транслитерации с японского языка, где существуют разные варианты написания. Нас спрашивают, почему мы используем транслитерацию, подобную русской Википедии? Википедисты обычно ищут консенсус и четкое решение, но отсутствие универсальных правил для транслитерации часто ведет к спорам, — отмечает Валентин Нефедов.

Еще одной горячей темой является использование феминитивов — специальных форм слов для обозначения женщин в профессиях или званиях. В Википедии часто возникают споры о том, следует ли писать «доктор наук» вместо «доктор наук» или «профессор» вместо «профессор». Но некоторые изменения обычно возвращают обратно, например, как «доктор наук», ведь это звание, а не профессия.

Неотъемлемой частью Википедии является и освещение коррупционных скандалов. Когда речь идет о публичных лицах или чиновниках, которые попадают в коррупционные дела, нередко возникают попытки удалить или изменить информацию об их скандалах. Это не только нарушает принципы Википедии, но и становится источником «войн редактирования».

— Таких ситуаций стало больше. У нас даже были случаи, когда редакторам угрожали некоторые лица, чтобы мы убрали информацию, но мы на такое не соглашаемся, и одним из главных принципов у нас есть анонимность. Если какой-то пользователь хочет сохранить анонимность — это возможно. И таким образом мы пытаемся защищать пользователей, — рассказывает Валентин Нефедов.

Борьба за свободу слова по всему миру

В Википедии опасаются давления на свободу слова из-за политических решений по всему миру, ведь уже есть случаи блокировки сайтов.

— Википедию временно блокировали в Турции, а в Венесуэле сейчас заблокирована испанская версия, поскольку авторитарное правительство не хочет видеть независимую информацию, — рассказывает Валентин Нефедов, — В Китае Википедия также заблокирована, что значительно ограничивает ее развитие. Несмотря на то, что Китай — одна из крупнейших стран мира, китайская Википедия (как на мандаринском, так и на кантонском языках) имеет всего чуть больше миллиона статей. Были и другие громкие случаи давления на редакторов. Например, в 2014 году во Франции задержали редактора Википедии из-за публикации статьи о военной радиостанции. Информация, изложенная в материале, уже была общеизвестной, однако французские спецслужбы настаивали на ее удалении. В конце концов, статью вернули, но этот случай вызвал масштабный скандал. Что касается России, то многие статьи о российско-украинской войне заблокированы решением Роскомнадзора. Кроме того, российские власти регулярно выписывают штрафы, однако мы не поддаемся этим провокациям. Пока что Википедия не заблокирована на территории России, но есть вероятность, что это может произойти в будущем.

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