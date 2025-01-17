Що святкують 17 січня

Всесвітній день піци

Це нагода вшанувати один із найпопулярніших кулінарних шедеврів у світі. У цей день люди діляться своїми улюбленими рецептами, відкривають нові смаки та насолоджуються шматочком улюбленої піци. Це також чудова можливість згадати про культурну спадщину піци, яка має давнє італійське коріння.

День дитячих винаходів

Цей день присвячений творчості та новаторству серед молодого покоління. Він заохочує дітей до створення нових ідей, вивчення наук і застосування уяви для вирішення проблем. Це також нагадування дорослим підтримувати і розвивати креативність у дітей.

День відмови від новорічних обіцянок

Це можливість переглянути свої обіцянки, які часто даються під час святкового ентузіазму. Люди можуть зосередитися на реальних цілях і знайти інші способи самовдосконалення без зайвого тиску. Цей день також допомагає переосмислити цінність обіцянок у нашому житті.

Міжнародний день Ми не зломлені

Цей день нагадує про силу духу людей, які долають життєві труднощі. Це символ підтримки та солідарності для всіх, хто стикається з викликами. Він надихає на єдність, витривалість і віру в краще майбутнє.

Міжнародний день наставництва

Цей день підкреслює важливість наставників у формуванні особистості та професійного розвитку. Він спонукає людей ділитися своїми знаннями, підтримувати інших і створювати взаємозбагачувальні стосунки. Така взаємодія сприяє побудові міцних зв’язків між поколіннями.

Міжнародний день фетишу

Цей день стосується прийняття різноманітності в особистих інтересах і вподобаннях. Він створює безпечний простір для обговорення тем, які зазвичай залишаються поза увагою суспільства. Це нагадування про важливість поваги до особистих кордонів та вибору кожної людини.

День канатної дороги

Цей день присвячений одній із незвичайних і захопливих форм транспорту. Він знайомить людей з історією та перевагами канатних доріг, які є ідеальними для гірських районів. Цей вид транспорту надихає на подорожі та відкриття нових краєвидів.

Іменини 17 січня

Які сьогодні іменини: Антон, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Антоніна.

Хто з відомих людей народився 17 січня

1984 рік: офіцер Служби безпеки України, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Вдовиченко;

1987 рік: професійний український боксер Олександр Усик;

2010 рік: чемпіон світу до 7 років бліцу з шахів Радомир Пилипенко.

Пам’ятні дати 17 січня

730 рік: на сіленції, раді сенаторів і вищого духовенства в Константинополі, візантійський імператор Лев III Ісавр оголошує поклоніння іконам злочином;

1209 рік: у Кембриджі відкриває свої двері університет;

1558 рік: починається Лівонська війна;

1562 рік: Сен-Жерменський едикт Карла IX регламентує правове положення гугенотів, сприяючи віротерпимості у Франції;

1595 рік: французький король Генріх Наваррський оголошує війну Іспанії;

1605 рік: вперше публікують роман Сервантеса “Дон Кіхот”;

1734 рік: Август III стає Королем Речі Посполитої;

1805 рік: у Харкові відкривають перший на сході України університет;

1861 рік: отримано патент на змивний туалетний бачок;

1912 рік: члени експедиції Роберта Скотта досягають Південного полюса (другими після експедиції Руала Амундсена);

1920 рік: набирає чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що впроваджує Сухий закон;

1921 рік: у Відні створюють Український вільний університет, який незабаром перевели у Прагу;

1944 рік: починається битва при Монте-Кассіно, внаслідок якої союзні війська оволоділи Римом;

1945 рік: Варшаву звільняють від німецької окупації;

1949 рік: у США починається судовий процес над лідерами комуністичної партії США;

1961 рік: американський президент Д. Ейзенхауер першим формулює поняття “військово-промисловий комплекс”;

1963 рік: здійснюють перший політ на британському легкому багатоцільовому літаку Short SC.7 Skyvan;

1966 рік: в Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США гублять 4 водневі бомби (дві впали на поля та заразили радіацією сотні гектарів, а дві — в море);

1991 рік: починається операція “Буря в пустелі” — масовані бомбардування іракської інфраструктури як складова воєнної операції в Перській затоці 1990—1991 років;

2000 рік: режим талібів Афганістану заявляє про визнання ним незалежності Чечні;

2010 рік: відбувається перший тур виборів Президента України.

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