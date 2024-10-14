Новости Одессы и Одесской области

Россияне атакуют Одессу баллистикой: прогремели взрывы

Россияне атакуют Одессу баллистикой: прогремели взрывы

Днем понедельника, 14 октября 2024 года, российские агрессоры снова атакуют Одессу и область баллистическими ракетами. Несколько минут назад в городе прогремели серия взрывов. Сообщают о «прилете»

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 11:50. Тогда же мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Предварительно, было применено 2-е баллистические ракеты Искандер-М с кассетной боевой частью в сторону Одессы и Черноморска, сообщают мониторинковые каналы.

В 11: 53 мэр Одессы сообщил о взрыве в Одессе.

Месные телеграм-каналы сообщают о «прилете», на месте которого виднется дым.

Официальная информация и подробности произошедшего станут известны позже.

Опасность повторного ракетного удара остается, жителей Одессы и пригородов местные власти призывают оставаться в укрытиях.

Вечером субботы, 12 октября 2024 года, враг выпустил по Одесскому району две баллистические ракеты. К счастью, они целей не достигли, но несколько человек получили легкие ранения.

Вечером 10 октября враг также нанес удар по области баллистикой. Удар пришелся по одному из фермерских хозяйств Одесского района. Тогда погибли 4 человека.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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