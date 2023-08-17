Враг может готовиться к новым атакам на День Независимости: предупредили военные

Несколько дней подряд в Одессе, как и по всей территории Украины, раздавались воздушные тревоги из-за взлета истребителей МИГ-31. И не только из-за угрозы применения гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Враг еще собирает информацию для планирования последующих ударов.
Об этом рассказала директор пресс-центра ОК “Юг” Наталья Гуменюк, пишет “Суспільне. Одеса”.
По ее словам, каждый вылет – это сбор оперативной информации для того, чтобы в будущем спланировать определенные удары – ракетные или дроновые. Или провести смешанную атаку.
По мнению Гуменюк, количество тревог, которое звучало накануне, вполне свидетельствует о сборе соответствующих данных и обработке этой информации.
И совершенно уместно говорить о том, что враг может продолжать давить так же, используя разные способы воздействия, —
отметила глава пресс-центра.
Также, опираясь на выводы экспертов, Гуменюк отметила, что российские военные могут собирать информацию для максимальной активизации ближе к празднику Дня Независимости.
Эксперты говорят, что, приближаясь к Дню Независимости, враг может наращивать или держать в напряжении в этот период времени фактически все население Украины, с максимальной активизацией ближе к празднику, —
рассказала Гуменюк.
Кроме того, она подчеркнула, что обнародованные выводы экспертов – это не запугивание, а предупреждение о возможных атаках. Чтобы мирное население успело принять соответствующие меры, дабы обезопасить себя на случай ракетной или дроновой атаки.
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