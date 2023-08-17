Ворог може готуватися до нових атак на День Незалежності: попередили військові

Кілька днів поспіль в Одесі, як і по всій території України, лунали повітряні тривоги через зліт винищувачів МІГ-31. І не тільки через загрозу застосування гіперзвукових ракет типу “Кинжал”. Ворог ще й збирає інформацію для планування наступних ударів.

Про це розповіла директорка пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк, пише “Суспільне. Одеса”.

За її словами, кожен виліт — це збір оперативної інформації для того, щоб в майбутньому спланувати певні удари — ракетні або дронові. Або провести мішану атаку.

На думку Гуменюк, та кількість тривог, яка лунала напередодні, цілком свідчить про збір відповідних даних та обробку цієї інформації.

І абсолютно доречно говорити про те, що ворог може продовжувати тиснути так само, використовуючи різні способи впливу, —

зазначила очільниця пресцентру.

Також, опираючись на висновки експертів, Гуменюк зазначила, що російські військові можуть збирати інформацію для максимальної активізації ближче до свята Дня Незалежності.

Експерти говорять, що, наближаючись безпосередньо до Дня незалежності, ворог може нарощувати або тримати в напрузі у цей період часу фактично все населення України, з максимальною активізацією ближче до свята, –

розповіла Гуменюк.

Окрім того, вона підкреслила, що оприлюднені висновки експертів — це не залякування, а попередження про можливі атаки. Аби мирне населення встигло вжити відповідних заходів, щоб себе убезпечити на випадок ракетної чи дронової атаки.

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