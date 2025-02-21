В начале этого года лейтенант Руслан Фокшек отправился на Сумское направление, где проявил настоящий героизм и смелость. Во время выполнения боевого задания пограничник получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Руслана Григорьевича похоронили вместе с другими Героями российско-украинской войны на Аллее Славы в Измаиле.

Руслан Фокшек родился 14 ноября 1978 года в селе Заря Труда, что в Одесской области. Летом 2014 года он поступил на службу в Измаильский пограничный отряд.

С сентября 2014 по февраль 2015 года защищал украинскую землю от российских оккупантов в зоне АТО, за что в 2016 году получил награду Президента Украины «За участие в антитеррористической операции».

Побратимы вспоминают его как положительного, приветливого, всегда готового прийти на помощь. «Надо было куда-то ехать — без вопросов, один из первых», — говорят его товарищи. Руслан радовался жизни, мечтал, любил. Гордился своей семьей и достижениями дочерей.

«Руслан был профессионалом военного дела и хорошим товарищем. Имел отличное чувство юмора. Со мной в 2014-2015 году выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО в составе оперативно-боевой пограничной комендатуры Измаильского отряда. Руслан был одним из лучших военнослужащих и подчиненных, на которого можно было полностью положиться. Я очень гордился тем, что ему за отличную службу присвоили офицерское звание. Никогда не забуду своего подчиненного и своего друга», — отметил бывший заместитель коменданта оперативно-боевой пограничной комендатуры подполковник Игорь Перегняк.

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