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30-летие ВСУ в Одессе: выставка на Морвокзале, экскурсия на катера и концерт “Пианобоя”

30-летие ВСУ в Одессе: выставка на Морвокзале, экскурсия на катера и концерт “Пианобоя”

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в день празднования 30-летия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Одессе запланирована обширная программа.

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Военно-морские силы (ВМС) ВСУ приглашают одесситов и гостей города на выставку катеров и военной техники. Также гости праздника смогут посетить военные корабли и посмотреть торжественную праздничную церемонию.

На одесском Морвокзале открылась выставка военной техники

Так, в 10:00 часов на территории причалов одесского Морвокзала открылась выставка катеров, образцов военной техники и вооружения украинских Военно-морских сил и других видов Вооруженных сил. Здесь можно увидеть водолазное снаряжение, автомобильную технику, артиллерийское вооружение, системы реактивного залпового огня, бронированную технику и противокорабельный комплекс “Нептун”.

Кроме того, все желающие смогут посетить катера ВМС.

Выставка будет работать до 16:00. Вход свободный.

Какой будет торжественная часть празднования Дня ВСУ в Одессе

А вечером, в 18:00, состоятся торжественные мероприятия по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины. Они пройдут также на Морвокзале. Гости смогут наблюдать церемонию с террасы Морского вокзала (второй ярус). Начало – в 18:00.

А музыкальным украшением мероприятия станет военный оркестр национального флота и выступление украинского музыканта “Пианобой”.

О COVID-сертификатах забывать не следует

При этом напоминаем о необходимости соблюдать карантинные ограничения и требования действующего законодательства во время праздничных мероприятий.

При входе на причалы необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также COVID-сертификат о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген (тесты действительны 72 часа).

Напомним, сегодня, 6 декабря, Украина отмечает День Вооруженных сил.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как изменилась наша армия за 30 лет.

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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