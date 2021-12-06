30 лет армии Украины: какими должны быть пенсии военнослужащих в воюющей стране?

6 декабря Украина отмечает 30-летие образования Вооруженных Сил Украины. Мы решили проанализировать, как государство заботится о пенсионном обеспечении своих защитников.

Пятилетка несправедливости

Тема достойного пенсионного обеспечения у военнослужащих запаса давно не сходит с уст. Попытки правительства периодически «подбросить денежку» не вызывают у пенсионеров удовлетворения. Но дают чиновникам временную передышку от протестных митингов.

Чем недовольны экс-военнослужащие и чего добиваются уже не первый год?

2017 год. Из перечня доходов, которые подлежали индексации, были изъяты специальные пенсии, в том числе и пенсии военнослужащих. То есть — отменили возможность хоть какого-то роста выплат.

2018 год. Военные пенсии пересчитали, но при этом «провели» несколько основополагающих новшеств. Во-первых, размер пенсий был установлен на уровне 70% от суммы денежного обеспечения, а не 90%, как было раньше. Во-вторых, при перерасчете перестали учитывать дополнительные виды денежного довольствия. В-третьих, выплаты растянули на три года — с 2018-го по 2020-й. И это, конечно, без учета растущей инфляции.

2019 год. В октябре Большая Палата Верховного Суда рассмотрела образцовое дело, предметом спора по которому стало уменьшение Пенсионным фондом процентной составляющей военной пенсии. Суд постановил, что при перерасчете военной пенсии переменной величиной является только размер денежного обеспечения. Процентное значение размера военной пенсии, назначенное до января 2018 года, меняться не может. То есть оно должно составлять 90% суммы денежного обеспечения. Несмотря на это, увеличить пенсию без обращения в суд было нереально.

2020 год. Решением киевского Окружного административного суда было признано противоправным изменение формы справки о перерасчете пенсии военнослужащим. Документ вступил в силу с 5 марта 2020 года. Но добиться новой справки о размере денежного обеспечения с учетом дополнительных выплат, а затем — и соответствующего перерасчета пенсии можно было только через суд.

2021 год. С 1 июля военные пенсии пересчитали. Но, как заметил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, они должны были пересматриваться каждый раз с изменением денежного обеспечения. А в последний раз это было еще в конце 2017 года.

Полноценную индексацию заменили тем, что установили доплату. Обещали в размере 2000 гривен, но по факту оказалось, что все получили разные суммы: кто-то — 1000 гривен, а кто-то и меньше 500 гривен. Специалисты Пенсионного фонда пояснили, что если до 1 июля перерасчет пенсии уже производили (например, по решению суда или при переходе на пенсию по инвалидности), то доплата составила меньше заявленных 2000 гривен.

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Митинги, суды и ближайшие перспективы

Все вышеперечисленные перипетии не раз заставляли военных пенсионеров выходить на митинги, чтобы донести свои требования. Только в этом году такие мероприятия состоялись дважды — в феврале и июле. Ищут экс-военнослужащие и другие пути повышения своего благосостояния — в судах. Так, с 2019 года по всей Украине вынесено около 3 тысяч решений судов в пользу бывших военнослужащих.

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составляет минимальная пенсия, назначенная по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

На фоне происходящего чиновники таки пообещали исправить ситуацию. Это касается возвращения индексации для военных пенсионеров, а вместе с ними и для научных работников, госслужащих, сотрудников органов местного самоуправления.

Верховная Рада уже приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства» № 4668, в котором зафиксирована дата ежегодной индексации пенсий — с 1 марта. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, это «исправит ошибку пенсионной реформы 2017 года». Цена этой ошибки — качество жизни почти полумиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше.

Признали чиновники и то, что игнорирование дополнительных видов денежного обеспечения при перерасчете существенно уменьшило размер пенсий военнослужащих.

На сегодняшний день Министерство соцполитики инициировало создание межведомственной рабочей группы для комплексного решения вопроса денежного и пенсионного обеспечения бывших и нынешних военнослужащих, работников правоохранительных органов. Соответствующий проект постановления уже разработан. Он проходит правовую экспертизу в Министерстве юстиции, после чего будет подан на рассмотрение Кабинета Министров.

Остается надеяться на то, что многолетняя несправедливость будет нивелирована в ближайшее время, и пенсии военнослужащих будут соответствовать их статусу.

Ольга Новикова

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