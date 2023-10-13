У Севастополя атакованы два российских корабля: украинские спецслужбы сообщили детали

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ.

«Сегодняшняя атака на ракетоноситель «Буян» и позавчерашний подрыв «Державина» — дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины», — сообщил источник.

Деталей в спецслужбе пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены «Морскими малышами» с экспериментальным вооружением.

«После первого подрыва российские тральники и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке «Алроса», которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет «Буян» повторить подвиг «Алросы» не смог, был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением «Морских малышей», — сообщил источник, ссылаясь на одного из организаторов спецоперации.

«Морской малыш» — надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «SIG», являются собственной технической разработкой СБУ. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Над разработкой данных дронов и их изготовлением работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники. После атаки на Крымский мост в июле 2023 года были названы «SeaBaby» («Морской малыш»).

Атака на ракетоносец «Буян-М»

По информации Крым.Реалии сегодня, 13 октября во временно оккупированном Севастополе прогремел сильный взрыв. Около 10:30 после выхода на боевое дежурство взорвался малый ракетный корабль «Буян-М».

«Глухой взрыв почувствовали жители центра города, сработали сигнализации автомобилей», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский ветер».

«Буян-М» — это модернизированный проект, а свои корни он берет от специфических малых артиллерийских кораблей проекта 21630 «Буян», специально создававшихся в 2000-х для действий в Каспийском море и в дельте Волги. То есть это были небольшие корабли класса «река — море», предназначенные для действий близко к побережью. Этот корабль является носителем ракет «Калибр», он среди других кораблей оккупантов запускал ракеты по Одесской области.

Атака на корабль «Павел Державин»

Корабль Черноморского флота рф «Павел Державин» получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя 11 октября.

В минобороны государства-агрессора не комментируют инцидент.

«Павел Державин» – патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Заложен в феврале 2016 года, спущен на воду в феврале 2019 года. 27 ноября 2020 года включен в состав Черноморского флота. Корвет вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, многоканальным ЗРК «Штиль-1», ЗРК ближнего действия 3М-47 «Гибка», двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС. В Черноморском флоте РФ числятся четыре корвета этого проекта – «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов».

Напомним, 14 апреля 2022 года в Черном море двумя украинскими противокорабельными ракетами с комплекса «Нептун» был поражен флагман черноморского флота россии крейсер «Москва».

Читайте также: