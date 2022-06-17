Новости Одессы и Одесской области

В Черном море потоплен очередной русский корабль: опубликовано видео

В Черном море потоплен очередной русский корабль: опубликовано видео

В сети обнародовано видео момента поражения Военно-морскими силами Украины в Черном море у острова Змеиного буксира черноморского флота рф «Василий Бех».

По данным военного командования, выстрел в российский буксир был произведен в 03:55 пятницы, 17 июня. Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил, что в судно попали противокорабельные ракеты Harpoon.

Предварительно, на борту буксира находились 33 человека, из них 10 пропали без вести, еще 23 тяжело ранены. А по сообщению Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, в результате обстрела на судне было поражено 70% экипажа, судьба остальных пока неизвестна.

Корабли рф пытаются произвести поисково-спасательные работы.

Как сообщала «Одесская жизнь», Военно-Морские силы Украины поразили в акватории Черного моря буксир черноморского флота рф «Василий Бех». Он обеспечивал доставку на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота рашистов. На борту судна размещался зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был построен на Астраханском судоремонтном заводе и был принят на черноморский флот россии в 2017 году.

Напомним, 14 апреля 2022 года в Черном море двумя украинскими противокорабельными ракетами с комплекса «Нептун» был поражен флагман черноморского флота россии крейсер «Москва». В результате корабль загорелся, а при попытке его буксировки затонул.

…Что ж, теперь крейсеру «Москва» будет не так одиноко.

Фото иллюстративное, Зеркало недели

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить