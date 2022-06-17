В Черном море потоплен очередной русский корабль: опубликовано видео

В сети обнародовано видео момента поражения Военно-морскими силами Украины в Черном море у острова Змеиного буксира черноморского флота рф «Василий Бех».

По данным военного командования, выстрел в российский буксир был произведен в 03:55 пятницы, 17 июня. Глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил, что в судно попали противокорабельные ракеты Harpoon.

Предварительно, на борту буксира находились 33 человека, из них 10 пропали без вести, еще 23 тяжело ранены. А по сообщению Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, в результате обстрела на судне было поражено 70% экипажа, судьба остальных пока неизвестна.

Корабли рф пытаются произвести поисково-спасательные работы.

Как сообщала «Одесская жизнь», Военно-Морские силы Украины поразили в акватории Черного моря буксир черноморского флота рф «Василий Бех». Он обеспечивал доставку на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота рашистов. На борту судна размещался зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Буксир «Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был построен на Астраханском судоремонтном заводе и был принят на черноморский флот россии в 2017 году.

Напомним, 14 апреля 2022 года в Черном море двумя украинскими противокорабельными ракетами с комплекса «Нептун» был поражен флагман черноморского флота россии крейсер «Москва». В результате корабль загорелся, а при попытке его буксировки затонул.

…Что ж, теперь крейсеру «Москва» будет не так одиноко.

Фото иллюстративное, Зеркало недели