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Важная победа: ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Орск»

Важная победа: ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Орск»

Вооруженные силы Украины одержали важную морскую победу. 24 марта они полностью уничтожили БДК «Орск». Это произошло в порту временно оккупированного Бердянска.

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Об уничтожении БДК «Орск» сообщили Военно-морские силы ВСУ Украины.

— Уничтоженный корабль в Бердянске мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов и 400 десантников. Это огромная цель, которая была поражена нашими военными, — рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Судно уничтожено в порту временно оккупированного Бердянска. Пострадали и другие корабли российских агрессоров. Сейчас уточняется, какие именно и насколько сильно. Также уничтожен склад горючего и склад боеприпасов.

Уничтожение одного из самых крупных десантных кораблей противника само по себе – большое достижение. Но у этой победы есть более широкое значение.

Дело в том, что оккупанты испытывают большие проблемы с логистикой. В том числе войск, пытающихся захватить осажденный украинский Мариуполь. Зачастую рашистские подкрепления просто не доходят до города – их вместе с провиантом и горючим уничтожают в пути ВСУ.

Поэтому враг решил доставлять грузы, людей и технику морем, с помощью больших десантных кораблей. Российские пропагандистские каналы трубили о новом способе снабжение несколько дней без остановки, представляя использование для этих целей БДК и порт Бердянска как величайшее военное достижение.

ВСУ полностью разрушили эти планы рашистов и тем самым оказали большую помощь защитникам Мариуполя.

Коллаж Telegraf.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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