У Севастополя атаковано два російські кораблі: українські спецслужби повідомили деталі

Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на джерела у СБУ.

“Сьогоднішня атака на ракетоносій “Буян” та позавчорашній підрив “Державина” – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України”, – повідомило джерело.

Деталей у спецслужбі поки не розкривають, але додають, що обидва судна були вражені “Морськими малюками” з експериментальним озброєнням.

“Після першого підриву російські тральники та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Учора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, був сьогодні вражений. на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”, – повідомило джерело, посилаючись на одного з організаторів спецоперації.

“Морський малюк” – надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель “Оленьогірський гірник” та танкер “SIG”, є власною технічною розробкою СБУ. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

Над розробкою цих дронів та їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники. Після атаки на Кримський міст у липні 2023 року було названо “SeaBaby” (“Морський малюк”).

Атака на ракетоносій “Буян-М”

За інформацією Крим.Реалії сьогодні, 13 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. Близько 10.30 після виходу на бойове чергування вибухнув малий ракетний корабель “Буян-М”.

“Глухий вибух відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів”, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу “Кримський вітер”.

“Буян-М” – це модернізований проект, а своє коріння він бере від специфічних малих артилерійських кораблів проекту 21630 “Буян”, які спеціально створювалися в 2000-х для дій у Каспійському морі та в дельті Волги. Тобто це були невеликі кораблі класу “річка-море”, призначені для дій близько до узбережжя. Цей корабель є носієм ракет «Калібр», він серед інших кораблів окупантів запускав ракети на Одещині.

Атака на корабель “Павло Державін”

Корабель Чорноморського флоту Росії “Павло Державін” отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя 11 жовтня.

У міноборони держави-агресора не коментують інциденту.

“Павло Державін” – патрульний корабель (корвет) проекту 22160. Закладений у лютому 2016 року, спущений на воду у лютому 2019 року. 27 листопада 2020 року включено до складу Чорноморського флоту. Корвет озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним ЗРК “Штиль-1”, ЗРК ближньої дії 3М-47 “Гнучка”, двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65. Можливе базування вертольота Ка-27ПС. У Чорноморському флоті РФ числяться чотири корвети цього проекту – “Василь Биков”, “Дмитро Рогачов”, “Павло Державін” та “Сергій Котов”.

Нагадаємо, 14 квітня 2022 року у Чорному морі двома українськими протикорабельними ракетами з комплексу «Нептун» був уражений флагман чорноморського флоту Росії крейсер «Москва».

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