«Заведение Щербакова»: история одной старинной одесской мозаики

В Первом водопроводном переулке стоит небольшой особняк. На нем — мозаичная табличка, довольно большая, из «раньших времен», на которой значится: «Бетонно-мозаичное заведение О.Е.Щербакова». И дом, и табличка выглядят так, словно новенькие, только-только появившиеся. Между тем, как рассказывает одесский геолог, краевед, педагог Дмитрий Жданов, эта мозаичная табличка — старинная. И с ней связана целая история.

Как известно, краеведы в последнее время забили тревогу: из того немногого, что сохранилось от одесской старины, остается еще меньше: с фасадов одесских домов исчезают бесценные исторические «знаки», в том числе и таблички. А вот с этой все получилось, к счастью, наоборот.

— Мозаика расположена по адресу Первый водопроводный переулок, 13. Мы знаем, и на это указывает старая печатная реклама, что бетонно-мозаичное заведение Щербакова располагалось на Болгарской. Сам господин Щербаков жил на Нежинской, 30. Можно сделать предположение, что здесь, в Первом водопроводном переулке, располагался магазин, в котором торговали изделиями, которые изготавливались на фабрике Щербакова, — говорит Дмитрий Жданов.

Что касается самого старого дома в Первом водопроводном переулке, то сейчас перед нами предстает совершенно обновленное, по сути — выстроенное заново одноэтажное здание с отлично отреставрированной исторической мозаичной табличкой. Это была вывеска, реклама «заведения Щербакова». И, вполне вероятно, что она могла быть закрашена, уничтожена, украдена. Но все получилось иначе.

— Эта мозаика в Первом водопроводном переулке разрушалась, как и сам дом, который не являлся памятником архитектуры. И вот несколько лет назад краеведы и забили тревогу: старый дом перестраивался, и нужно было хотя бы попытаться спасти мозаику, ведь это — одна из самых старых из сохранившихся исторических вывесок Одессы. Благодаря имевшемуся у меня удостоверению общественного инспектора по охране памятников культурного наследия, я тогда сразу приехал на место и вник в суть дела. Надо отдать должное одесситам — и тем, кто жил рядом, и тому, кто стал собственником этого старого здания. Одесситы просто горой стали за сохранение старинной вывески. Это не могло не радовать. Ну а что же мозаичная табличка? Оказывается, новые собственники вовсе не собирались избавляться «от старой рухляди», а совсем наоборот. Они аккуратно сняли ее с фасада, несмотря на то, что она была в плачевном состоянии, даже облачили этот «кусочек нашего наследия» в специальный каркас, чтобы она не рассыпалась. За собственные средства новые хозяева здания не просто сохранили ее, но и полностью отреставрировали. Это редкий для нас, но очень показательный пример. Ведь предприниматели вообще-то имели законное право ее не сохранять: ни здание, ни мозаика официально не являлись объектами культурного наследия, — рассказывает Дмитрий Жданов.

Дмитрий добавляет, правда, что подобный случай — большая редкость, и, как показывает само время, далеко не все проявляют такое искреннее рвение к сохранности одесской эпиграфики.

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