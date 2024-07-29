Вонь в Одессе усиливается по ночам: что говорят специалисты

Напомним, жители разных районов города несколько дней подряд жалуются на невыносимый, «до тошноты» запах то ли канализации, то ли гниющей рыбы, то ли каких-то химикатов. Чаще всего этот зап ие несколько дней произошло резкое повышение концентрации диоксидов серы (SO2) и азота (NO2). Пик приходился на ночные часы, показатели диоксида азота даже превысили предельно допустимые. Это относится к слабо опасному уровню загрязнения.

Загрязнение воздуха диоксидом серы может навредить дыхательной системе, нарушать функцию легких и вызвать раздражение глаз. Воспаление дыхательных путей приводит к кашлю, отделению мокроты, обострению астмы и хроническому бронхиту, повышает риск возникновения респираторных инфекций у людей.

Что касается зловонного запаха, то его причина до сих пор не выяснена.

«Его источник, к сожалению, нам неизвестен», — говорится в публикации Гидрометцентра.

В настоящее время исследование воздуха в Одессе продолжается, тем временем одесситам рекомендуют закрывать окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу.

Тем временем горожане в социальных сетях высказывают свои версии происхождения вони: от рыбы, гниющей на берегах лиманов до ядомогильника дуста в селе Алтестово, который якобы загрязняет Хаджибейский лиман и поэтому происходит выброс в атмосферу.

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