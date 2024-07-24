В Хаджибейском лимане массово гибнет бычок и пиленгас

Так, сегодня, 24 июля, госинспекторами Одесского рыбоохранного патруля выявлен замор рыбы на Хаджибейском лимане в районе дамбы объездной дороги.

Основную массу составляет молодь карпа весом в среднем 70 г и бычок размером 7-10 см. Также встречаются единичные экземпляры карпа весом до 1 кг, пиленгаса среднего размера и молоди белого амура средним весом 70 г.

Ранее госинспекторами Одесского рыбоохранного патруля был выявлен массовый замор рыбы в Хаджибейском лимане вблизи Палиевки.

Количество погибшей рыбы, которую удалось посчитать, составило более 10 тысяч экземпляров. В основном, это пиленгас среднего размера около 45 см.

Сообщается, что об этих фактах проинформированы экологи, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области и местные органы власти.

Специалистами экологами проведен отбор проб воды. По результатам осмотра составлен акт.

Ранее пробы воды в Хаджибейском лимане показали превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 66 раз и понижение растворимого кислорода в 1,3 раза вследствие высокой температуры воздуха.