В Хаджибейском лимане массово гибнет бычок и пиленгас

В Хаджибейском лимане массово гибнет бычок и пиленгас

В Хаджибейском лимане продолжает массово гибнуть рыба: карп, бычок, белый амур, толстолоб и пиленгас. Причиной мора специалисты называют аномальную жару, которая сильно прогревает воду.

Так, сегодня, 24 июля, госинспекторами Одесского рыбоохранного патруля выявлен замор рыбы на Хаджибейском лимане в районе дамбы объездной дороги.

Основную массу составляет молодь карпа весом в среднем 70 г и бычок размером 7-10 см. Также встречаются единичные экземпляры карпа весом до 1 кг, пиленгаса среднего размера и молоди белого амура средним весом 70 г.

гибнет рыба

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гибнет рыба

Ранее госинспекторами Одесского рыбоохранного патруля был выявлен массовый замор рыбы в Хаджибейском лимане вблизи Палиевки.

Количество погибшей рыбы, которую удалось посчитать, составило более 10 тысяч экземпляров. В основном, это пиленгас среднего размера около 45 см.

гибнет рыба

Сообщается, что об этих фактах проинформированы экологи, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области и местные органы власти.

Специалистами экологами проведен отбор проб воды. По результатам осмотра составлен акт.

Ранее пробы воды в Хаджибейском лимане показали превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 66 раз и понижение растворимого кислорода в 1,3 раза вследствие высокой температуры воздуха.

 

 

 

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