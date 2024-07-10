Одесская область избавилась от сотни тонн опасного вещества, пролежавшего более четырех десятков лет

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Этот яд в нашем регионе находился с прошлого века, когда в 1979 году рядом с Одессой затонуло судно с дустом на борту.

Еще в прошлом году громады Одесской области обратились к начальнику областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой утилизировать опасные отходы, которые находились в бункере вблизи Хаджибейского лимана.

Ликвидаторы вскрыли некоторые могильники и обнаружили, что мешки с опасным веществом уже были на грани разгерметизации. Как сообщили в Одесской обладминистрации, обезвреживать взялись очень вовремя.

Специализированное предприятие утилизировало дуст методом сжигания. Вчера, 9 июля, ликвидировали последние остатки.

«Одещина – первый регион в Украине, полностью избавившийся от пестицидов советских времен», — отметили в ОВА.

Напомним, 2024 году в шести районах Одесской области ликвидируют свалки с опасными химическими отходами. Это будет стоить областному бюджету 14 миллионов гривен.