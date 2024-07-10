Одесская область избавилась от сотни тонн опасного вещества, пролежавшего более четырех десятков лет

Одесская область избавилась от сотни тонн опасного вещества, пролежавшего более четырех десятков лет

Ликвидаторы сожгли последние остатки опасных отходов, пролежавших более сорока лет в Одесской области. С октября прошлого года по настоящее время удалось ликвидировать 477 тонн, а это более 20 фур отравы.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Этот яд в нашем регионе находился с прошлого века, когда в 1979 году рядом с Одессой затонуло судно с дустом на борту.

Еще в прошлом году громады Одесской области обратились к начальнику областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой утилизировать опасные отходы, которые находились в бункере вблизи Хаджибейского лимана.

дуст

Ликвидаторы вскрыли некоторые могильники и обнаружили, что мешки с опасным веществом уже были на грани разгерметизации. Как сообщили в Одесской обладминистрации, обезвреживать взялись очень вовремя.

Специализированное предприятие утилизировало дуст методом сжигания. Вчера, 9 июля, ликвидировали последние остатки.

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сжигание дуста

«Одещина – первый регион в Украине, полностью избавившийся от пестицидов советских времен», — отметили в ОВА.

сжигание дуста

Напомним,  2024 году в шести районах Одесской области ликвидируют свалки с опасными химическими отходами. Это будет стоить областному бюджету 14 миллионов гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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