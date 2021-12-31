Вечно живая: из истории елки на главной улице Одессы

«Вторая главная», «самая главная»… Как видоизменялась елка на Дерибасовской за более чем десять лет? Что ее отличает от «первой главной», которая устанавливается у одесской мэрии и дает старт любимым зимним праздникам одесситов? Сразу даем подсказку: в отличие от елки на Думской площади, новогодняя зеленая королева на Дерибасовской всегда собирается из живых сосен. Она у нас вечно живая.

2012

В Новый 2012 год Дерибасовская вступила, конечно же, со своей елкой. Как и обычно, была собрана из сосен. Меняется их количество, но елка всегда живая. Убрана она была красиво, но одесситы выражали недовольство стендом, на котором она была установлена. Его словно стащили с какой-то стройки, где он служил ограждением.

2013

С установкой елки-2013 на Дерибасовской произошла некоторая «непонятка». Тогда почему-то витало предположение, что одной главной елки на Думской вполне хватит. В результате на Дерибасовской долго «красовался» пустой каркас. Саму елку все же установили, но лишь в День святого Николая. Ее высота была 10 метров. Кстати, в этом же году на Дерибасовской появилась знаменитая «бутылочная елка». Ее называли «Тарной».

2014

В Новый 2014 год Дерибасовская вступила и с новой елкой, и с новшеством. Вместе с зеленой красавицей на главной улице рядом стали возводить и то, что теперь именуется «Одесская ярмарка». Ее называли Рождественским рынком, деревянным рынком и т.д. Одесситов заверяли, что одесская ярмарка качественно ничем не будет отличаться от аналогичной парижской, на Елисейских полях. Напомним, «Одесская ярмарка» появилась на месте разрушенной гостиницы «Спартак».

2015

Елку-2015 на Дерибасовской почему-то начали собирать ближе к ночи. На грузовике были подвезены сосны, которые тут же подпиливались возле новогодней ярмарки, пугая прогуливающихся одесситов. В самом конце декабря повалило такое количество снега, что главная улица «утонула» в нем, вместе со всеми своими елками. Впрочем, они достойно выстояли. У елки на Дерибасовской в январе 2015 года появился настоящий Рождественский вертеп. Народные гуляния прошли в тот год на главной улице города что называется масштабно.

2016

2016 год Дерибасовская встречала не только со своей обычной «второй главной», но и с Народной живой елкой, украшенной здесь же, со стороны Горсада. Ну а сама главная елка красовалась на красном в снежинках «постаменте». С наступлением сумерек переливалась синими огоньками.

2017

В 2017 год Дерибасовская вступила богато иллюминированной, улица переливалась праздничными огнями, светящимися мега-шарами и прочими красотами. Елка на ней зажглась всевозможными красками. «Сказочная Дерибасовская!», — отзывались одесситы.

2018

Еще более «по-богатому» встречала Дерибасовская 2018 год. Елку на главной улице собрали из 400 молодых сосен, ее высота — 15 метров. Впечатление добавляла инсталляция в виде упряжки оленей с санями. Все это тоже переливалось огнями и стало желанной светодиодной фотозоной. Впечатлений добавлял улыбающийся «светящийся» мега-снеговик.

2019

15 метров и 300 сосен — такой была елка-2019 на Дерибасовской. Устанавливать ее начали еще 8 декабря, а уже 11-го торжественно зажгли. Сама главная улица выглядела поскромнее, чем в предыдущие два года.

2020

Елку тоже установили довольно рано, оградили симпатичным «новогодним» заборчиком и обставили мега-игрушками. Задолго до нее, еще в ноябре, на Дерибасовской устанавливали и «малую» елку главной улицы, которая исчезла потом вместе с Роминой — этой вечной «Снегурочкой» Дерибасовской, привычно примерявшей очередной новогодний наряд.

2021

В 2021 год елка на Дерибасовской вступила с теми же мега-игрушками, что и в прошлые годы. Устанавливать ее не очень торопились Непростой «коронный» год словно подсказал: не надо никуда спешить.

2022

В наступающий год елка на Дерибасовской вступает в окружении все тех же мега-игрушек. Тоже собрана из сосен. Отличие этой елки, пожалуй, в том, что полный процесс ее установки и украшения длился довольно долго — почти неделю. Одесситы сначала любовались установленным каркасом, потом наблюдали, как елка «обрастает» соснами. И только через несколько дней приступили к украшению елки на Дерибасовской.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что в поселке Доброслав Одесской области побили очередной национальный рекорд — там установили новогоднюю елку из пятикопеечных монет, собранных местными жителями.

Также мы рассказывали о целом параде необычных арт-елок, который прошел на Рождественсокй ярмарке возле одесской Кирхи. Каких только оригинальных елок там не было: и «Железная леди», и «Сон морфинистки», и «Метаморфозы бытия». И самое главное: каждая из представленных елок не просто «так себе», а с неким подтекстом.

Еще новости Одессы о новогодних елках:

Фото Марии Котовой и из открытых источников