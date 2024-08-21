В Одесской области лицеистки установили «каучуковый» рекорд (фоторепортаж)

В лицее №4 города Подольска Одесской области состоялся первый в Украине фестиваль Книги рекордов Гиннеса, на котором ученицы этой школы установили мировой рекорд по выполнению циркового элемента в жанре «каучук».
Радостной новостью поделилась в Facebook депутат Подольского городского совета Марина Теплая.
Читайте также: Маленькие мастера большой музыки: в Загниткове играет детский духовой оркестр
По ее словам, мировой рекорд по наибольшему количеству детей, одновременно выполняющих упражнение «Тройная гимнастическая складка», в течение одной минуты установили 55 учениц школы танца и циркового искусства «Грация». Вместе они одновременно выполняли трюк в течение одной минуты.
«Я горжусь каждым! Я горжусь нашей большой командой, горжусь количеством талантливых детей в нашей школе! И невероятно благодарна родителям!!! Мы это сделали. Украина может гордиться, ведь сегодня мировых рекордсменов-украинцев стало больше», – поделилась Марина Теплая.
Вы также можете узнать: Как тренер из Ананьева развивает детский футбол и уже воспитал чемпионов.
Фото со страницы Марины Теплой в Facebook