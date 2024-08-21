В Одесской области лицеистки установили «каучуковый» рекорд (фоторепортаж)

Радостной новостью поделилась в Facebook депутат Подольского городского совета Марина Теплая.

По ее словам, мировой рекорд по наибольшему количеству детей, одновременно выполняющих упражнение «Тройная гимнастическая складка», в течение одной минуты установили 55 учениц школы танца и циркового искусства «Грация». Вместе они одновременно выполняли трюк в течение одной минуты.

«Я горжусь каждым! Я горжусь нашей большой командой, горжусь количеством талантливых детей в нашей школе! И невероятно благодарна родителям!!! Мы это сделали. Украина может гордиться, ведь сегодня мировых рекордсменов-украинцев стало больше», – поделилась Марина Теплая.

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Фото со страницы Марины Теплой в Facebook