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В Одесской области лицеистки установили «каучуковый» рекорд (фоторепортаж)

В Одесской области лицеистки установили «каучуковый» рекорд (фоторепортаж)

В лицее №4 города Подольска Одесской области состоялся первый в Украине фестиваль Книги рекордов Гиннеса, на котором ученицы этой школы установили мировой рекорд по выполнению циркового элемента в жанре «каучук».

Радостной новостью поделилась в Facebook депутат Подольского городского совета Марина Теплая.

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По ее словам, мировой рекорд по наибольшему количеству детей, одновременно выполняющих упражнение «Тройная гимнастическая складка», в течение одной минуты установили 55 учениц школы танца и циркового искусства «Грация». Вместе они одновременно выполняли трюк в течение одной минуты.

Рекорд в Подольске, школьницы
В Подольске установили мировой рекорд
Цирковой элемент

«Я горжусь каждым! Я горжусь нашей большой командой, горжусь количеством талантливых детей в нашей школе! И невероятно благодарна родителям!!! Мы это сделали. Украина может гордиться, ведь сегодня мировых рекордсменов-украинцев стало больше», – поделилась Марина Теплая.

Рекорд в Подольске, ученимцы лицея "Грация"
В Одесской области школьницы установили реконд
Рекорд в Подольске

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Фото со страницы Марины Теплой в Facebook

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