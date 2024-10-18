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Волейбол у лідерах: майже 900 шкільних команд Одеської області готові до боротьби за чемпіонство

Волейбол у лідерах: майже 900 шкільних команд Одеської області готові до боротьби за чемпіонство

У сезоні шкільних ліг 2024/2025 за чемпіонські титули готові боротися майже 900 спортивних команд Одеської області. Серед видів спорту найпопулярнішим залишається волейбол.

Про це повідомив керівник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Йдеться про зареєстровані шкільні команди – таких в Одеській області 894. За кількістю команд лідирують Одеський і Білгород-Дністровський райони.

Серед видів спорту за популярністю на першому місці волейбол – 984 гравці з 380 команд готові перемагати.

Другий за популярністю футзал – 736 гравців із 277 команд активно тренуються на відкритих майданчиках, поки дозволяє погода.

Третій у загальнообласному рейтингу – баскетбол. Цим видом спорту займаються 436 гравців із 96 команд.

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Не відстають черлідерки – в області нарахували 80 команд із 33 шкіл.

Серед менш популярних команд Олександр Лончак назвав гандбол – 26 команд, регбі-5 – 20 команд та спортивне орієнтування – 15 команд.

«Хотів би окремо відзначити громади, які проявили сміливість і готові захищати честь Одеської області в нових для нас видах спорту. Це Кулевчанська, Шабівська, Біляївська, Вигодянська, Балтська, Татарбунарська, Арцизька, Саф’янівська, Новоборисівська, Чорноморська міська, Овідіопольська, Южненська, Подільська територіальні громади», – зазначив керівник департаменту.

Нагадаємо, дитяча спортивна школа «Крижинка» на Філатова планує купити потужний дизельний генератор, що дасть змогу займатися під час відключень світла взимку та влітку. За нього готові заплатити 1,48 млн грн.

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