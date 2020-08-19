Вокруг стадиона “Черноморец” в Одессе может разгореться новый скандал: причина

Шевченковский райсуд Киева принял решение передать стадион “Черноморец” в Одессе в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, которые получены преступным путем (АРМА).

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на решение суда от 6 августа 2020 года. В нем сказано, что передача стадиона в управление АРМА связана с «порядком хранения вещественных доказательств в уголовном производстве № 42020000000001344 от 23.07.2020 г.». Но при этом суд отмечает, что стадион на правах частной собственности принадлежит Allrise Capital inc. (США).

В этой компании прокомментировали ситуацию.

«В реестре судебных решений действительно есть такое постановление суда. Наша юридическая команда работает над тем, чтобы разобраться с этой ситуацией. Как мы понимаем, причиной стала ходатайство прокуратуры в рамках уголовного производства, возбужденного на основании заявления третьего лица по надуманным обстоятельствам», — ответили в Allrise Capital.

Ранее сообщалось, что Allrise Capital намерена инвестировать в развитие стадиона «Черноморец» 10 млн долларов.

Перед этим в Государственном фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что между ним и Allrise Capital уже подписан договор купли-продажи.Продали стадион с 21-й попытки, за 193,8 млн гривен. Средства, полученные от продажи, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов “Имэксбанка” и государства.

Сам аукцион состоялся еще в мае.

Общая площадь недвижимости, которая ушла с молотка,составляет 80 289 м². Это спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Allrise Capital зарегистрирована в Калифорнии, занимается “инвестиционной деятельностью”, в ней работает до 10 сотрудников.

Ранее сообщалось о намерениях этой компании выкупить и футбольный клуб “Черноморец”.