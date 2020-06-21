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Инвесткомпания с американской регистрацией может выкупить ФК «Черноморец»

Инвесткомпания с американской регистрацией может выкупить ФК «Черноморец»

Компания Allrise Capital, которая стала победителем аукциона по покупке стадиона «Черноморец» Одессе, намерена выкупить одноименный футбольный клуб.

Об этом рассказал представитель Allrise Capital Игорь Перун, пишет UA-Football.

По его словам, возможность сделки зависит от решения президента ФК «Черноморец» Леонида Климова, с представителем которого потенциальные инвесторы уже встречались.

Allrise Capital зарегистрирована в Калифорнии, занимается “инвестиционной деятельностью”, в ней работает до 10 сотрудников. В мае она стала покупателем стадиона «Черноморец».

Напомним, «Черноморец» вышел с карантина и возобновил тренировки на базе в Совиньоне 12 мая. Также в клубе сменился главный тренер. Им стал Сергей Ковалец, который сменил Остапа Маркевича.

В ближайшее время команда возобновит игры в Первой лиге.

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