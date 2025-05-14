Об этом сообщает пресс-служба “Черноморца”.

Одесская областная военная администрация согласовала открытие двух секторов для фанатов на предстоящем поединке против киевского «Динамо», который состоится 18 мая в 15:30.

Это позволит болельщикам, хоть и частично, но заполнить трибуны родного стадиона и поддержать «моряков».

“Мы ждали этого дня более трех лет! И вот, он настал — на матч с «Динамо» футбольный клуб «Черноморец» получил разрешение на проведение игры с болельщиками. Учитывая военное положение речь идет об открытии двух секторов. Но мы благодарны ответственным структурам и за такой объем предоставленных мест”, — отметили в футбольном клубе.

Отметим, одесская команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украинской премьер лиги (УПЛ). Киевское «Динамо» лидирует в УПЛ и в матче с «Черноморцем» может оформить чемпионский титул.

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