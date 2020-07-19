Новости Одессы и Одесской области

Стадион “Черноморец” официально перешел в собственность американской компании

Стадион “Черноморец” официально перешел в собственность американской компании

Стадион “Черноморец” в Одессе перешел в собственность компанииAllrise Capital Inc с регистрацией в США. Уже подписан договор купли продажи. 

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Об этом сообщили в Государственном фонде гарантирования вкладов физлиц. Между ним и покупателем и подписан договор.

Продали стадион с 21-й попытки, за 193,8 млн гривен.

Средства, полученные от продажи, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов “Имэксбанка” и государства.

Сам аукцион состоялся еще в мае.

Общая площадь недвижимости, которая ушла с молотка,составляет 80 289 м². Это спортивная арена, два бизнес-центра, фитнес-клуб, отель, подземный паркинг и т.д., отмечали в ФГВФЛ. Стадион “Черноморец” может принять более 34 тыс. болельщиков.

Allrise Capital зарегистрирована в Калифорнии, занимается “инвестиционной деятельностью”, в ней работает до 10 сотрудников.

Ранее сообщалось о намерениях этой компании выкупить и футбольный клуб “Черноморец”

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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