Массированная атака Харькова: трое погибших, 17 раненых

В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет. В результате обстрела погибли три человека, еще 17 получили ранения, среди них – двое детей.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг атаковал город 53 беспилотниками типа «Шахед», четырьмя управляемыми авиационными бомбами и одной ракетой.

«Предварительно, в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10 тыс. кв. м. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди», – сообщил глава ОВА.

Кроме того, вражеский беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом в Основянском районе. Огонь охватил 12 квартир на седьмом, восьмом и девятом этажах – общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Из-под завалов спасатели достали женщину, которой оказывают медицинскую помощь. Кроме того, сгорели два автомобиля.

По информации городского головы Игоря Терехова, в результате российской атаки в Основянском районе погибли три человека, еще 17 получили ранения.

«По предварительным данным, в результате террористического обстрела Харькова на данный момент зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них повреждены конструкции) и 13 частных домовладений», – отметил Терехов.

Также на окраине Харькова в результате попадания трех «Шахедов» в заброшенное здание коровника и пяти БПЛА на открытую территорию – вспыхнул пожар.

В Луцке спасатели достали из-под завалов тело погибшей девушки

Также до двух человек возросло число погибших в результате сегодняшней ночной российской атаки на город Луцк.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены, сообщили в ГСЧС.

Сегодня утром из-под завалов разрушенного подъезда 9-этажного дома в Луцке достали тело девушки. Ее погибшего парня нашли еще вчера.

В общей сложности, в результате обстрела Луцка пострадали 30 человек. Из разрушенного дома эвакуированы 5 человек и несколько домашних животных. В городе значительно повреждены жилые дома, административные постройки, мебельный цех, производственные помещения и автомобили.

Россияне лишились еще одного самолета

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 7 июня 2025 года противник атаковал Украину 206 ударными БпЛА типа «шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и одной крылатой ракетой «Искандер-К».

По предварительным данным, по состоянию на утро сегодняшнего дня противовоздушной обороной обезврежено:

167 «шахедов», из которых 87 были успешно сбиты и еще 80 – локационно утрачены либо подавлены РЭБ;

6 управляемых ракет Х-59/69;

одну крылатую ракету Искандер-К.

А сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении был успешно сбит российский истребитель Су-35.

Россияне усиливают наступление на Сумщине

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

6 июня противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 47 ракет, а также 57 авиаударов, в том числе сбросил 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5866 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3505 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Климентово, Угроиды Сумской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Полтавка, Малая Токмачка, Каменское, Орехов, Новоандреевка, Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

В пятницу авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поражали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы, один пункт управления, два состава боеприпасов, а также три других важных объекта врага.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора. Также горячо было на Лиманском, Торецком, Новопавловском и других направлениях фронта.

Как сообщил накануне ресурс Deep State, враг усиливает наступление на Сумщине: враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, продвинулся возле Беловодов, Локни и Садков.

Кроме того, российские войска пересекли границу в сторону деревни Садки, восстановив контроль над ранее серой зоной из Курской области.

Потери врага за сутки: уничтожен вертолет и 1120 оккупантов

В то же время наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу, отмечает Генштаб.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили: