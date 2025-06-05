Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В местном лицее учились 131 ученик, также при нем функционировал детский сад, который посещали 16 малышей.

Сейчас дети находятся на летних каникулах. С 1 сентября всех школьников будут подвозить в Рыбальский лицей.

По словам Кипера, с нового учебного года будут открыты дополнительные классы, все педагоги продолжат работу. Также прорабатывается вопрос приобретения современного и безопасного транспорта.

Кружки, действовавшие на базе Центра творчества в Вишневом, также будут перенесены в Рыбальский лицей.

Что касается пациенто медицинской амбулатории, их маршруты будут изменены. Медицинское учреждение обслуживало жителей трех близлежащих сел — всего около 2 500 человек.

В ближайшее время планируется возобновление работы старой амбулатории в Вишневом, которая действовала до 2019 года. Медицинское обслуживание населения также будет осуществляться через фельдшерско-акушерские пункты. “Рабочие места медиков из уничтоженной амбулатории также будут сохранены”, — отметил руководитель ОВА.

Как сообщала «Одесская жизнь», 5 июня после полуночи враг в очередной раз атаковал Одесский регион ударными беспилотниками, заставив жителей спускаться в укрытия глубокой ночью.

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