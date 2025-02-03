Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров с Украиной, Россией и «различными сторонами». Об глава Белого дома заявил в воскресенье, 2 февраля, передает CNN.

«Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал он журналистам.

Также специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. По его словам, для этого уже есть «надежный план».

При этом Келлог предупредил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании. Зеленский, по словам Келлога, уже «дал понять, что смягчит свою позицию по земле. И Путину также придется смягчить свои позиции», — сказал Келлог.

«Мы собираемся провести обсуждения со всеми со временем, и, возможно, в ближайшем будущем», — добавил спецпредставитель Трампа.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы «очень опасным». По его словам, за столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС.

О ситуации на фронте на утро 3 февраля 2025

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 атак агрессора в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 383 артиллерийских обстрела, из них два — из реактивных систем залпового огня; осуществил 33 авиационных удара, сбросив 43 КАБ.

Последствия ночной воздушной атаки по Украине

В ночь на 3 февраля 2025 года противник атаковал 71-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38-ми БпЛА. Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасщина.

В Черкасском районе Черкасской области обломками повреждены окна в четырех жилых домах. Как отметил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, жителям будет предоставлена соответствующая помощь.

В Харьковской ОВА сообщили, что перед полуночью, в 23:43, в селе Золочев Богодуховского района российский «шахед» в результате попадания повредил крышу коммунального учебного заведения.

В РФ сообщают о ночной атаке дронов

Этой ночью дроны атаковали объекты в Волгоградской и Астраханской областях, в частности на газоперерабатывающий и нефтеперерабатывающий заводы. Российское МО заявляет об уничтожении 70 БПЛА в разных регионах.

«Атакован Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов рф, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс россии, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы», — прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В Волгоградской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона андрей бочаров. Он утверждает, что на территории предприятия произошли возгорания, которые были быстро потушены, никто не пострадал.

Местные жители сообщили о по меньшей мере 10 взрывах. В нескольких районах сообщали об отключении света. Предположительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий «лукойлу», отмечает ASTRA. И по данным Baza целью БПЛА стал завод под Волгоградом, принадлежащий «Лукойлу».

Руководитель ЦПД также сообщил об «эвакуации из Оренбургского газоперерабатывающего завода из-за воздушной угрозы».

«Оренбургский газоперерабатывающий завод специализируется на переработке природного газа и газового конденсата. Его продукция включает природный газ, элементарную серу, пропан, бутан, смеси сжиженных газов и другие компоненты, используемые в нефтехимической промышленности. Сжиженные газы могут применяться в военных отраслях, включая производство топлива, химических компонентов и материалов для военной техники», — отметил Коваленко.

Потери врага на утро 3 февраля

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два средства ПВО, средство РЭБ, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, а также два пункта управления противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 оккупантов.





Потери вражеской техники за сутки: