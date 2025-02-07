Знаковая фраза Романа Грибова, которая прозвучала в ответ на ультиматум российских военных во время штурма острова Змеиный, установила национальный рекорд. В январе 2025 года официально зафиксировано более 28 миллионов ее упоминаний в медиа и соцсетях, пишет РБК-Украина.

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Как защищали Змеиный — воспоминания Романа

Роман Грибов родом из Золотоноши, что на Черкасщине. В 2018 году он подписал контракт и стал морским пехотинцем в одесской 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Накануне полномасштабного российского вторжения Романа отправили на остров Змеиный. Грибов признается, что 24 февраля 2022 года навсегда запечатлелось в его памяти.

«Около 6 утра мы издалека увидели первый корабль. Когда он приблизился, поняли, что это знаменитый крейсер «Москва», а слева от него был их десантный корабль «Василий Быков». До обеда они дали коридор для того, чтобы эвакуировать гражданских, которые занимались обслуживанием на острове. Когда их эвакуировали, крейсер «Москва» нанес первый шквальный удар. Через час по нам начала работать их авиация. Против крейсера мы не могли сделать вообще ничего», — вспоминал потом Роман.

Фраза, которая стала одним из символов сопротивления в начале полномасштабной войны, прозвучала утром в ответ на предложение россиян сдаться.

После длительных обстрелов около 17.00 украинское военное руководство решило сложить оружие, чтобы сохранить жизнь личного состава. Защитники Змеиного попали в плен. 24 марта 2022 года часть защитников Змеиного, в том числе и Романа, обменяли.

Сейчас Роман Грибов продолжает служить в 35-й бригаде морской пехоты.

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