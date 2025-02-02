О ситуации на фронте на утро 2 февраля 2025

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 110 боевых столкновений.

В субботу, 1 февраля, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением 40 ракет, а также 40 авиаударов, сбросив 47 управляемых авиабомб. Кроме того, враг совершил почти пять тысяч пятьсот обстрелов, из них 128 – из реактивных систем залпового огня (РСЗО), и задействовал для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Западное, Белицкое, Улакли, Разлив, Времовка, Веселое, Бурлацкое и Новополье.

Наиболее горячим направлением фронта остается Покровское – там за минувшие сутки наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 24 управляемых бомб, а также совершил 351 артиллерийский обстрел, в том числе пять – с применением РСЗО.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и ударные беспилотники (БпЛА) по мирным украинским городам и селам.

В то же время украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике (больше подробностей о вражеских потерях – читайте ниже).

Также в Генштабе ВСУ подтвердили, что рашисты ударили по интернату в городе Суджа Курской области РФ, где находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Погибли 4 человека, еще 4 находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что всего спасены 84 гражданских лица, состояние здоровья которых удовлетворительное.

В Генштабе также подчеркнули, что сейчас делается все возможное для спасения уцелевших.

Итоги ночного воздушного боя: пострадали две области

По информации Воздушных сил, в ночь на 2 февраля 2025 года противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 2 февраля подтверждено сбитие 40 ударных БпЛА и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

13 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 2 февраля 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты 4 вражеских БпЛА.

Число погибших в Полтаве растет

В то же время сообщается, что количество погибших в Полтаве в результате ракетного удара по многоэтажке выросло до 14 человек, среди них – два ребенка (накануне сообщалось о семи, а сегодня утром – об 11 погибших).

По данным ГСЧС, пострадали 17 человек, из них – 4 ребенка. Спасены 22 человека. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Путин не собирается заканчивать войну, – аналитики

Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что российский диктатор путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия в Украине, утверждает Институт изучения войны (ISW).

В оценке вашингтонского аналитического центра говорится, что российский план по охвату харьковского города Купянска является одним из примеров долгосрочного стратегического мышления и свидетельствует о том, что командиры считают, что конфликт затянется.

По мнению ISW, захват донецкого города Авдеевка в феврале 2024 года, вероятно, станет образцом для будущих окружений рф других прифронтовых районов, которые будут проводиться медленно.

Все это свидетельствует о том, что российские методы предусматривают медленное взятие прифронтовых городов и населенных пунктов, пишет издание Newsweek.

Исключение Украины из переговоров США и России о войне может быть крайне опасным – Зеленский

Президент Владимир Зеленский дал интервью информагентству Associated Press, рассказав о контактах с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа и опасности переговоров в формате «об Украине без Украины» на фоне недавних заявлений главы США, что американские и российские чиновники «уже говорят» о прекращении войны и имеют «очень серьезные» дискуссии с Россией.

По его словам, Кремль не желает участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки. Трампу могло бы удаться привлечь Путина к переговорам под угрозой санкций против энергетической и банковской системы РФ, а также продолжения поддержки ВСУ.

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех», – уверен украинский президент.

Он добавил, что Киев уже несколько раз контактировал с новой администрацией США на уровне советников.

«У нас было несколько контактов на уровне его special envoy – и Келлог, и Уолтц, и вице-президент – также был в его контакте с моим главным советником, главой моего Офиса. Какие-то контакты есть. Они были очень неплохие, но все равно все это было об общих вещах. Более подробные договоренности могут быть между мной и президентом Трампом. Я считаю, что это очень важно. Нам над этим нужно больше работать», – сказал Зеленский.

Также, по его мнению, 800-тысячная армия ВСУ стала бы бонусом для НАТО в том случае, если Трамп захочет вернуть домой своих военных, размещенных за границей.

Потери врага на утро 2 февраля

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники и два пункта управления российских захватчиков.

По данным Генштаба ВСУ, общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1320 человек. Также украинские воины обезвредили:

6 танков;

14 боевых бронированных машин;

45 артиллерийских систем;

одну РСЗО;

99 БпЛА оперативно-тактического уровня;

80 единиц автомобильной;

2 единицы специальной техники оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день ориентировочно составили: