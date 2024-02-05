Война, день 712-й: военные сообщают об уличных боях в Авдеевке

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Что происходит в Авдеевке?

Украинские и западные военные эксперты сообщают о тяжелой ситуации в Авдеевке, только за прошедшие сутки на этом направлении наши воины отбили 44 атаки врага. Американский Институт изучения войны, ссылаясь на заявления российских блогеров, сообщает, что войска рф «продвинулись на 1,25 км в районе Авдеевского карьера».

Тревогу по поводу Авдеевки бьют и украинские военные журналисты. Главред «Цензора» Юрий Бутусов заявил, что россияне продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои, а ситуация стала критической. По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.

Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая, — заявил Бутусов.

Проблемы ВСУ, по его словам, заключаются в истощении личного состава, боеприпасов и в слабом взаимодействии украинских подразделений.

Бутусов отметил, что 110-я механизированная бригада и еще несколько подразделений ведут бои с врагом, который в несколько раз превосходит в силах, а также постоянно подвозит пополнение для своей пехоты.

Авдеевка требует немедленно свежих резервов и ротации подразделений героической 110-й бригады, которая сохраняет управляемость, несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также необходимы боеприпасы — поставки крайне малы, у врага большое преимущество в средствах поражения, — подчеркнул он.

О критической ситуации в городе сообщает ещё один известный военный журналист — Андрей Цаплиенко.

Он подтверждает, что российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, которая сделала невозможной качественную аэроразведку, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников остаются сотни метров. Но ситуация пока не безнадежная, говорят военные. Если есть пехотные резервы, имеющие опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать. Фактически на днях решится судьба Авдеевки, — пишет Цаплиенко.

О том, что под Авдеевкой ситуация сложная, может говорить и переброска туда танков «Абрамс» — один из них засветился в эфире телемарафона, в сюжете о воюющей там 47-й бригаде.

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.24 ориентировочно составили 389560 человек. За сутки ВСУ ликвидировали еще 810 российских оккупантов, сообщил Генштаб.

Потери техники за сутки: