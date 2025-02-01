Как сообщают местные полтавские телеграм-каналы, значительная часть дома буквально снесена мощным взрывом. Количество погибших и раненых пока неизвестно — спасательная операция только началась.

По предварительной информации, в пятиэтажку попала одна из самых мощных российских ракет — Х-22. Она несет в два раза больше взрывчатки, чем “Искандеры”, “Калибры” и Х-101/555, которыми россияне обычно обстреливают нашу страну.

Всего пуски осуществили примерно 10 стратегических ракетоносцев, в две волны. И хотя главная цель врага — разрушение энергетической инфраструктуры Украины, россияне также не гнушаются ужасным террором, пытаясь убить во время обстрела как можно больше мирных украинцев.

Ранее сообщалось, что из-за ракетного обстрела в ряде областей Украины введены аварийные отключения света.

А за день до этого от тройного ракетного удара пострадал исторический центр Одессы.