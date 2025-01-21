Трамп намерен закончить войну в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете сделал свои первые заявления о войне в Украине.

Главные его заявления по Украине:

— Трамп собирается поговорить и встретиться в ближайшее время с путиным, после чего назовёт сроки окончания войны. По его словам, «процесс уже идёт».

— для путина, по мнению Трампа было бы хорошо пойти на сделку по Украине с целью окончания войны. По его словам, если путин откажется заключить сделку, то он «разрушит Россию» и у РФ «будут большие неприятности»,

— Трамп считает, что Зеленский «настроен на сделку по завершению войны в Украине»,

— Трамп снова повторил, что «война между Украиной и Россией не должна была начаться и не началась бы, если б он был президентом» и заявил, что намерен ее завершить в ближайшее время.

В РФ атакованы авиазавод и нефтебаза

Смоленская область в ночь на вторник, 21 января, подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Местные жители сообщили о 10 мощных взрывах.

Предполагается, что целями дронов могли быть местный НПЗ в Ярцево или Смоленский авиационный завод, где производятся ракеты Х-55 и Х-59, а также самолеты для тренировки российских пилотов.

По данным издания ASTRA, на авиазаводе после атаки БПЛА начался пожар.

Этой ночью украинские беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области. Речь о нефтебазе «Роснефти» в городе Лиски. Местные жители сообщают о повторном возгорании.

В ночь с 15 по 16 января нефтебаза в Лисках уже подвергалась атаке. 17 января на территории Лискинского района Воронежской области вводили режим ЧС в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе.

Краткая сводка с фронта на утро 21 января 2025

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного.

Как сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», на Новопавловском направлении российские войска сконцентрировали свои основные атакующие усилия в районе поселка Великая Новоселка Донецкой области. На этом направлении остановлено семь штурма противника.

Не считаясь с многочисленными потерями, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на окраинах поселка.

Также на этом направлении россияне при поддержке бронетехники наступали вблизи сел Константинополь и Зеленовка. В результате огневого поражения уничтожены и повреждены шесть бронемашин захватчиков.

Потери врага на утро 21 января 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава и техники, 11 пунктов управления, десять артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны, четыре склада военно-технического имущества (боеприпасы, ГСМ), а также девять других важных объектов российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1600 оккупантов.

Потери вражеской техники за сутки: