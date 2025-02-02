Про ситуацію на фронті на ранок 2 лютого 2025 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби на фронті зафіксовано 110 бойових зіткнень.

У суботу, 1 лютого, противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням 40 ракет, а також 40 авіаударів, скинувши 47 керованих авіабомб. Крім того, ворог здійснив майже п’ять тисяч п’ятсот обстрілів, з них 128 – із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), та задіяв для поразки понад 2000 дронів-камікадзе.

Агресор наносив авіаудари, зокрема, в районах населених пунктів Західне, Білицьке, Улаклі, Розлив, Времівка, Веселе, Бурлацьке та Новопілля.

Найбільш гарячим напрямком фронту залишається Покровський – там минулої доби наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Луча, Звєрєвого, Вдалого, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відобразили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл, у тому числі п’ять – із застосуванням РСЗВ.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та ударні безпілотники (БпЛА) по мирних українських містах та селах.

В той же час українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці (більше подробиць про ворожі втрати – читайте нижче).

Також у Генштабі ЗСУ підтвердили, що рашисти вдарили по інтернату в місті Суджа Курської області РФ, де знаходилися десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації. Загинули 4 особи, ще 4 перебувають у тяжкому стані.

Повідомляється, що всього врятовано 84 цивільні особи, стан здоров’я яких задовільний.

У Генштабі також наголосили, що зараз робиться все можливе для порятунку уцілілих.

Підсумки нічного повітряного бою: постраждали дві області

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 2 лютого 2025 року противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 2 лютого підтверджено збиття 40 ударних БпЛА та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

13 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська та Сумська області.

За даними Повітряного командування «Південь», у ніч проти 2 лютого 2025 року протиповітряною обороною півдня України збито 4 ворожі БпЛА.

Кількість загиблих у Полтаві зростає

В той же час повідомляється, що кількість загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці зросло до 14 осіб, серед них – дві дитини (напередодні повідомлялося про семерих, а сьогодні вранці – про 11 загиблих).

За даними ДСНС, постраждали 17 осіб, з них – 4 дитини. Врятовано 22 особи. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Путін не збирається закінчувати війну, – аналітики

Російське військове командування планує операції, які можуть зайняти до дев’яти місяців, що свідчить про те, що російський диктатор путін не має наміру найближчим часом закінчувати військові дії в Україні, стверджує Інститут вивчення війни (ISW).

В оцінці вашингтонського аналітичного центру йдеться про те, що російський план щодо охоплення харківського міста Куп’янська є одним із прикладів довгострокового стратегічного мислення і свідчить про те, що командири вважають, що конфлікт затягнеться.

На думку ISW, захоплення донецького міста Авдіївка у лютому 2024 року, ймовірно, стане взірцем для майбутніх оточень Росії інших прифронтових районів, які будуть проводитися повільно.

Все це свідчить про те, що російські методи передбачають повільне взяття прифронтових міст та населених пунктів, пише видання Newsweek.

Виняток України з переговорів США та Росії про війну може бути вкрай небезпечним – Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю інформагентству Associated Press, розповівши про контакти з адміністрацією глави Білого дому Дональда Трампа та небезпеки переговорів у форматі «про Україну без України» на тлі недавніх заяв глави США, що американські та російські чиновники «вже говорять» про припинення війни і мають «дуже серйозні» дискусії з Росією.

За його словами, Кремль не бажає брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки. Трамп міг би залучити Путіна до переговорів під загрозою санкцій проти енергетичної та банківської системи РФ, а також продовження підтримки ЗСУ.

«У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх», – упевнений український президент.

Він додав, що Київ уже кілька разів контактував із новою адміністрацією США на рівні радників.

«У нас було кілька контактів на рівні його special envoy – і Келлог, і Уолтц, і віце-президент – також був у його контакті з моїм головним радником, головою мого Офісу. Якісь контакти є. Вони були дуже непогані, але все одно все було про спільні речі. Більш докладні домовленості можуть бути між мною та президентом Трампом. Вважаю, що це дуже важливо. Нам над цим треба більше працювати», – сказав Зеленський.

Також, на його думку, 800-тисячна армія ЗСУ стала б бонусом для НАТО в тому випадку, якщо Трамп захоче повернути додому своїх військових, які розміщені за кордоном.

Втрати ворога на ранок 2 лютого

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу та техніки та два пункти управління російських загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1320 осіб. Також українські воїни знешкодили:

6 танків;

14 бойових броньованих машин;

45 артилерійських систем;

одну РСЗВ;

99 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

80 одиниць автомобільної та

2 одиниці спеціальної техніки окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по сьогодні орієнтовно склали: