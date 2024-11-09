Война, день 990: Одесса стала эпицентром ночной атаки дронами

В небе над Украиной сбили три десятка «шахедов»

По информации Воздушных Сил, в ночь на субботу, 9 ноября (с 21:00 8 ноября) россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла (российская федерация).

Всего враг задействовал в атаке не меняя пяти десятков БпЛА, а ее эпицентром стала Одесса и Одесская область.

По состоянию на утро 9 ноября подтверждено сбитие нашими силами противовоздушной обороны 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. Еще 18 вражеских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.

Силы обороны Юга Украины уточняют: в ночь на 9 ноября 2024 года противовоздушной обороной Юга Украины сбито 12 ударных беспилотников типа «Shahed», из них 11 – в Одесской области. Еще два вражеских БпЛА локационно потеряны.

Помимо этого, за прошедшие сутки уничтожены два разведывательных беспилотника – «ZALA» и «Supercam».

Вечером враг атаковал Николаевщину баллистической ракетой, вероятно, «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.

Ситуация на фронте: до полного окружения Курахово осталось очень мало

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на направлениях фронта зафиксировано 171 боевое столкновение.

По уточненной информации, 8 ноября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов с применением семи ракет, а также 82 авиаудара, сбросив 137 управляемых авиабомб. Кроме того, враг произвел 4345 обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1333 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Водологи, Стецьковка, Хотинь, Журавка, Краснополье, Новослободское, Сварково, Беловоды Сумской области; Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка, Петровка, Звездное, Балаган, Александрополь, Курахово, Большая Новоселка, Ясная Поляна, Сухие Ялы Донецкой области; Лобковое, Новодаровка Запорожской области; Украинка, Михайловка, Одрадокаменка, Токаревка, Понятовка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов и два командных пункта российских захватчиков.

А, как пишет в своем Телеграм-канале военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на слова военных, до полного окружения стратегически важного населенного Курахово Донецкой области остается менее 17 км.

«Украинские военные отмечают, что если Курахово упадет – оккупанты захватят Покровск», – отмечает журналист.

США дадут Украине более 500 ракет для ПВО

В то же время, как пишут американские СМИ, в ближайшие недели США предоставят Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Это поможет обеспечить потребности Украины в обороне от воздушных угроз до конца 2024 года, сообщили в американской администрации.

«Незнакомые» дроны атаковали важные для армии рф заводы в Тульской области

Неспокойно этой ночью было и в россии: «незнакомые» дроны прилетели и в российский Алексин Тульской области рф.

Местные жители жаловались на серию громких взрывов, а СМИ сообщают о по меньшей мере 11 беспилотниках.

Предположительно, целью атаки могли стать местный химкомбинат и Алексинский опытный механический завод. Это предприятие работает на российскую армию, в частности производит боеприпасы.

По данным источников в спецслужбах, комбинат в Тульской области является частью корпорации «Ростех» и производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

Кроме того, дроны ударили по военному полигону в Ростовской области.

По данным мониторинга UAF Geolocate, эта атака произошла еще 3 ноября, примерно в 200 км от линии фронта.

Сообщается, что БпЛА уничтожил несколько палаток на территории полигона, где дислоцируется 102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии. Потери врага в живой силе пока неизвестны.

Генерал-майор, оборонявший Николаев, уволился из ВСУ

Также сегодня стало известно, что генерал-майор Дмитрий Марченко, который руководил обороной города Николаева во время начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году, уволился со службы в армии и сейчас проходит лечение, о чем он написал на своей странице в Facebook.

«Разведка в оккупированном Крыму, вывод 75 побратимов из окружения в Изваринском котле, Донецкий аэропорт, десятки тысяч километров по бескрайним степям Донбасса, во времена, когда мало кто понимал, где свои, а где враг. Тяжелый труд по реформированию вещевого обеспечения и введение новой системы питания, разработка и борьба за новые сухие пайки в Министерстве обороны Украины. Сфабрикованные уголовные дела и СИЗО. Родная Николаевщина и Херсонщина… Долгий не легкий путь, который трансформировал меня на каждом этапе и сделал тем, кем я есть», – пишет генерал.

Марченко также отметил, что сейчас проходит необходимое лечение, а увольнение со службы стало «самым тяжелым решением, которое он принимал в своей жизни».

«Ведь даже несокрушимых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать напрасным», – написал Марченко.

Он также поблагодарил своих боевых побратимов, а также николаевцев, херсонцев, ВСУ, правоохранителей и ГСЧС, врачей и рестораторов, бизнесменов, органы местного и областного самоуправления и обычных людей, которые стали бок о бок в феврале-марте 2022 года.

Ряды врага поредели еще на 1660 оккупантов

По данным Генштаба, за прошедшие сутки ВСУ успешно ликвидировали 1660 оккупантов.

В технике у врага потери следующие: