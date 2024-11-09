Війна, день 990: Одеса стала епіцентром нічної атаки дронами

У небі над Україною збили три десятки «шахедів»

За інформацією Повітряних Сил, у ніч на суботу, 9 листопада (з 21:00 8 листопада) росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська та Орла (російська федерація).

Всього ворог задіяв в атаці більш ніж п’ять десятків БпЛА, а її епіцентром стала Одеса та Одеська область.

Станом на ранок 9 листопада підтверджено побиття нашими силами протиповітряної оборони 32 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. Ще 18 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України.

Сили оборони Півдня України уточнюють: у ніч проти 9 листопада 2024 року протиповітряною обороною Півдня України збито 12 ударних безпілотників типу «Shahed», з них 11 – на Одещині. Ще два ворожі БпЛА локаційно втрачені.

Крім цього, за минулу добу знищено двох розвідувальних безпілотників – «ZALA» та «Supercam».

Увечері ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою, ймовірно, «Іскандер-М» із території тимчасово окупованого Криму.

Ситуація на фронті: до повного оточення Курахового залишилося дуже мало

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на напрямках фронту зафіксовано 171 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, 8 листопада противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів 5 ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 керованих авіабомб. Крім того, ворог зробив 4345 обстрілів, у тому числі 103 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 1333 дрони-камікадзе.

Агресор наносив авіаудари, зокрема у районах населених пунктів Водологи, Стецьківка, Хотинь, Журавка, Краснопілля, Новослобідське, Сваркове, Біловоди Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Ковшарівка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Ділівка, Дружба, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Зоряне, Балаган, Олександропіль, Курахове, Велика Новосілка, Ясна Поляна, Сухі Яли Донецької області; Лобкове, Новодарівка Запорізької області; Українка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Токарівка, Понятівка Херсонської області.

Минулої доби ракетні війська та артилерія сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів і два командні пункти російських загарбників.

А, як пише у своєму Телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на слова військових, до повного оточення стратегічно важливого населеного Курахового на Донеччині залишається менше 17 км.

«Українські військові зазначають, що якщо Курахове впаде – окупанти захоплять Покровськ», – зазначає журналіст.

США дадуть Україні понад 500 ракет для ППО

У той же час, як пишуть американські ЗМІ, найближчими тижнями США нададуть Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS. Це допоможе забезпечити потреби України в обороні від повітряних загроз до кінця 2024 року, повідомили у американській адміністрації.

«Незнайомі» дрони атакували важливі для армії рф заводи в Тульській області

Неспокійно цієї ночі було і в росії: «незнайомі» дрони прилетіли і в російський Олексин Тульської області Росії.

Місцеві жителі скаржилися на серію гучних вибухів, а ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 безпілотників.

Імовірно, метою атаки могли стати місцевий хімкомбінат та Алексінський досвідчений механічний завод. Це підприємство працює на російську армію, зокрема виробляє боєприпаси.

За даними джерел у спецслужбах, комбінат у Тульській області є частиною корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох та матеріали для російського ВПК.

Крім того, дрони вдарили по військовому полігону в Ростовській області.

За даними моніторингу UAF Geolocate, ця атака відбулася ще 3 листопада, приблизно за 200 км від лінії фронту.

Повідомляється, що БпЛА знищив кілька наметів на території полігону, де дислокується 102-й мотострілковий полк 150-ї мотострілецької дивізії. Втрати ворога в живій силі наразі невідомі.

Генерал-майор, який обороняв Миколаїв, звільнився з ЗСУ

Також сьогодні стало відомо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаєва під час початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, звільнився зі служби в армії і зараз проходить лікування, про що він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи коли мало хто розумів де свої, а де ворог. Тяжка праця по реформуванню речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. Сфабриковані карні справи і СІЗО. Рідна Миколаївщина і Херсонщина… довгий не легкий шлях, який трансформовував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є», – пише генерал.

Марченко також зазначив, що зараз проходить необхідне лікування, а звільнення зі служби стало «найважчим рішенням, яке він приймав у своєму житті».

«Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», – написав Марченко.

Він також подякував своїм бойовим побратимам, а також миколаївцям, херсонцям, ЗСУ, правоохоронцям та ДСНС, лікарям та рестораторам, бізнесменам, органам місцевого та обласного самоврядування та звичайним людям, які стали пліч-о-пліч у лютому-березні 2022 року.

Ряди ворога порідшали ще на 1660 окупантів

За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ успішно ліквідували 1660 окупантів.

У техніці у ворога втрати такі: