Війна, день 990: Одеса стала епіцентром нічної атаки дронами

Сьогодні, у суботу, 9 листопада 2024 року, розпочалася дев’ятсот дев’яна доба з початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.
Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, постійно атакує наші позиції. Але українські захисники стійко стримують тиск окупантів і при цьому завдають ворогові значних втрат.
Про найбільші події за минулу добу – читайте у зведенні «Одеського життя».
У небі над Україною збили три десятки «шахедів»
За інформацією Повітряних Сил, у ніч на суботу, 9 листопада (з 21:00 8 листопада) росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська та Орла (російська федерація).
Всього ворог задіяв в атаці більш ніж п’ять десятків БпЛА, а її епіцентром стала Одеса та Одеська область.
Станом на ранок 9 листопада підтверджено побиття нашими силами протиповітряної оборони 32 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. Ще 18 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України.
Сили оборони Півдня України уточнюють: у ніч проти 9 листопада 2024 року протиповітряною обороною Півдня України збито 12 ударних безпілотників типу «Shahed», з них 11 – на Одещині. Ще два ворожі БпЛА локаційно втрачені.
Крім цього, за минулу добу знищено двох розвідувальних безпілотників – «ZALA» та «Supercam».
Увечері ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою, ймовірно, «Іскандер-М» із території тимчасово окупованого Криму.
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Ситуація на фронті: до повного оточення Курахового залишилося дуже мало
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на напрямках фронту зафіксовано 171 бойове зіткнення.
За уточненою інформацією, 8 листопада противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів 5 ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 82 авіаудари, скинувши 137 керованих авіабомб. Крім того, ворог зробив 4345 обстрілів, у тому числі 103 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 1333 дрони-камікадзе.
Агресор наносив авіаудари, зокрема у районах населених пунктів Водологи, Стецьківка, Хотинь, Журавка, Краснопілля, Новослобідське, Сваркове, Біловоди Сумської області; Вовчанськ, Бочкове, Ковшарівка, Новоосинове, Богуславка Харківської області; Ділівка, Дружба, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Зоряне, Балаган, Олександропіль, Курахове, Велика Новосілка, Ясна Поляна, Сухі Яли Донецької області; Лобкове, Новодарівка Запорізької області; Українка, Михайлівка, Одрадокам’янка, Токарівка, Понятівка Херсонської області.
Минулої доби ракетні війська та артилерія сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів і два командні пункти російських загарбників.
А, як пише у своєму Телеграм-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на слова військових, до повного оточення стратегічно важливого населеного Курахового на Донеччині залишається менше 17 км.
«Українські військові зазначають, що якщо Курахове впаде – окупанти захоплять Покровськ», – зазначає журналіст.
США дадуть Україні понад 500 ракет для ППО
У той же час, як пишуть американські ЗМІ, найближчими тижнями США нададуть Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS. Це допоможе забезпечити потреби України в обороні від повітряних загроз до кінця 2024 року, повідомили у американській адміністрації.
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«Незнайомі» дрони атакували важливі для армії рф заводи в Тульській області
Неспокійно цієї ночі було і в росії: «незнайомі» дрони прилетіли і в російський Олексин Тульської області Росії.
Місцеві жителі скаржилися на серію гучних вибухів, а ЗМІ повідомляють про щонайменше 11 безпілотників.
Імовірно, метою атаки могли стати місцевий хімкомбінат та Алексінський досвідчений механічний завод. Це підприємство працює на російську армію, зокрема виробляє боєприпаси.
За даними джерел у спецслужбах, комбінат у Тульській області є частиною корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох та матеріали для російського ВПК.
Крім того, дрони вдарили по військовому полігону в Ростовській області.
За даними моніторингу UAF Geolocate, ця атака відбулася ще 3 листопада, приблизно за 200 км від лінії фронту.
Повідомляється, що БпЛА знищив кілька наметів на території полігону, де дислокується 102-й мотострілковий полк 150-ї мотострілецької дивізії. Втрати ворога в живій силі наразі невідомі.
Генерал-майор, який обороняв Миколаїв, звільнився з ЗСУ
Також сьогодні стало відомо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною міста Миколаєва під час початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, звільнився зі служби в армії і зараз проходить лікування, про що він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи коли мало хто розумів де свої, а де ворог. Тяжка праця по реформуванню речового забезпечення і введення нової системи харчування, розробка і боротьба за нові сухі пайки в Міністерстві оборони України. Сфабриковані карні справи і СІЗО. Рідна Миколаївщина і Херсонщина… довгий не легкий шлях, який трансформовував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є», – пише генерал.
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Марченко також зазначив, що зараз проходить необхідне лікування, а звільнення зі служби стало «найважчим рішенням, яке він приймав у своєму житті».
«Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», – написав Марченко.
Він також подякував своїм бойовим побратимам, а також миколаївцям, херсонцям, ЗСУ, правоохоронцям та ДСНС, лікарям та рестораторам, бізнесменам, органам місцевого та обласного самоврядування та звичайним людям, які стали пліч-о-пліч у лютому-березні 2022 року.
Ряди ворога порідшали ще на 1660 окупантів
За даними Генштабу, минулої доби ЗСУ успішно ліквідували 1660 окупантів.
У техніці у ворога втрати такі:
- 5 танків;
- 36 бронемашин;
- 23 артилерійські системи;
- 49 БпЛА;
- 3 крилаті ракети;
- 66 транспортних засобів;
- 2 одиниці спецтехніки.