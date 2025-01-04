Война, день 1046: молодая жертва массированной атаки и «визит» на важный завод россиян

В небе над Украиной сбили 34 «шахеда»

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 4 января 2025 года противник атаковал 81-м ударным беспилотником (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 этого дня подтверждено сбитие 34 «шахедов» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые БпЛА нанесли ущерб, повредив частные дома на Черниговщине и Сумщине,. Пострадавшим оказывается помощь.

Удар по пожарной части и жертвы массированной атаки БпЛА

Утром сегодняшнего дня враг прицельно ударил по территории пожарной части – подразделения ГСЧС в Никополе на Днепропетровщине.

К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал. В результате удара выбиты окна пожарного депо.

В то же время сегодня стало известно о смерти в больнице молодой женщины, которая стала жертвой вражеской массированной атаки беспилотниками по Киевской области.

Женщина 2002 года по имени Диана была тяжело ранена в живот в результате падения сбитой враждебной цели. Почти сутки врачи до последнего боролись за ее жизнь, но ранение оказалось очень тяжелым, сообщили в Киевской ОВА.

Еще один пострадавший вследствие атаки – мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину, находится в реанимации.

Под наблюдением врачей еще один пострадавший – молодой парень, раненный в колено. Его жизни ничего не угрожает.

Под прицелом дронов оказалось «особое» российское предприятие

В то же время неспокойной оказалась эта ночь и для жителей Смоленской области РФ: регион атаковали «неизвестные» дроны.

Отметим, что под прицелом могло быть «особое» предприятие: там расположено предприятие «Авангард», задействованное в производстве твердотопливных ракет и бронетехники для российской оккупационной армии.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уже заявил о «сбитии 5 БпЛА», в сети же россияне обсуждают шумную ночь.

Пмимо этого, беспилотники наведались также в Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской регионы, а в питерском аэропорте «Пулково» во второй раз введен план «Ковер».

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБ, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 230 – из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Наиболее «горячим» остается Покровское направление фронта, где наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск.

По данным ресурса Deep State, накануне враг оккупировал еще три населенных пункта на Покровском направлении: Даченское, Новый Труд и Волково. Также российские оккупанты продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасильевке, возле Янтарного и Солнцовки.

А в зоне проведения спецоперации в Курской области России подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 41 атаку российских захватчиков. Кроме того, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также осуществил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Потери врага на утро 4 января 2025

Как информирует Генштаб ВСУ, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 единиц. Также украинские воины обезвредили:

два танка;

23 боевых бронированных машины;

23 артиллерийские системы;

один вертолет;

107 БпЛА оперативно-тактического уровня;

три крылатых ракеты;

73 автомобиля оккупантов.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения таковы: