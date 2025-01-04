Новости Одессы и Одесской области

Война, день 1046: молодая жертва массированной атаки и «визит» на важный завод россиян

Война, день 1046: молодая жертва массированной атаки и «визит» на важный завод россиян

Сегодня, в субботу, 4 января 2025 года, начался одна тысяча сорок шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. О наиболее важных и актуальных событиях коротко рассказывает «Одесская жизнь».

В небе над Украиной сбили 34 «шахеда»

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 4 января 2025 года противник атаковал 81-м ударным беспилотником (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 этого дня подтверждено сбитие 34 «шахедов» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые БпЛА нанесли ущерб, повредив частные дома на Черниговщине и Сумщине,. Пострадавшим оказывается помощь.

Выбор редакции: Что нас ждет в 2025 году: вызовы и прогнозы

Удар по пожарной части и жертвы массированной атаки БпЛА

Последствия атаки на Киевщину 3 января 2025, разрушенный дом

Утром сегодняшнего дня враг прицельно ударил по территории пожарной части – подразделения ГСЧС в Никополе на Днепропетровщине.

К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал. В результате удара выбиты окна пожарного депо.

В то же время сегодня стало известно о смерти в больнице молодой женщины, которая стала жертвой вражеской массированной атаки беспилотниками по Киевской области.

Жертва массированной атаки 3 января 2025 по Киевщине

Женщина 2002 года по имени Диана была тяжело ранена в живот в результате падения сбитой враждебной цели. Почти сутки врачи до последнего боролись за ее жизнь, но ранение оказалось очень тяжелым, сообщили в Киевской ОВА.

Еще один пострадавший вследствие атаки – мужчина 1953 года рождения, получивший ранение в спину, находится в реанимации.

Под наблюдением врачей еще один пострадавший – молодой парень, раненный в колено. Его жизни ничего не угрожает.

Под прицелом дронов оказалось «особое» российское предприятие

В то же время неспокойной оказалась эта ночь и для жителей Смоленской области РФ: регион атаковали «неизвестные» дроны.

Отметим, что под прицелом могло быть «особое» предприятие: там расположено предприятие «Авангард», задействованное в производстве твердотопливных ракет и бронетехники для российской оккупационной армии.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уже заявил о «сбитии 5 БпЛА», в сети же россияне обсуждают шумную ночь.

Читайте также: Ракетная атака в последний день 2024 года: под Одессой прогремели взрывы, есть «прилет»

Пмимо этого, беспилотники наведались также в Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской регионы, а в питерском аэропорте «Пулково» во второй раз введен план «Ковер».

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБ, применил 2257 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 230 – из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков.

Наиболее «горячим» остается Покровское направление фронта, где наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск.

По данным ресурса Deep State, накануне враг оккупировал еще три населенных пункта на Покровском направлении: Даченское, Новый Труд и Волково. Также российские оккупанты продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасильевке, возле Янтарного и Солнцовки.

А в зоне проведения спецоперации в Курской области России подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 41 атаку российских захватчиков. Кроме того, враг нанес три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также осуществил 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Потери врага на утро 4 января 2025

Как информирует Генштаб ВСУ, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 единиц. Также украинские воины обезвредили:

  • два танка;
  • 23 боевых бронированных машины;
  • 23 артиллерийские системы;
  • один вертолет;
  • 107 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • три крылатых ракеты;
  • 73 автомобиля оккупантов.

Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения таковы:

Потери врага на 4 января 2025

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Что нас ждет в 2025 году: вызовы и прогнозы
    Что нас ждет в 2025 году: вызовы и прогнозы

    Новый год — это всегда надежда на лучшее. Но наступивший 2025-й принес с собой больше вопросов, чем четких ответов. Украинцев, скорее всего, ожидают скорее новые вызовы, чем приятные сюрпризы. И новогодние прогнозы оптимистичными можно назвать, если верить в чудеса. Что ждет украинцев в 2025 году, узнавала «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 1045: оккупанты пытаются обойти и окружить Покровск
    Война, день 1045: оккупанты пытаются обойти и окружить Покровск

    В пятницу, 3 января 2025 года, начались тысяча сорок пятые сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • На веки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного
    На веки в строю: на фронте погиб капитан 28-й бригады из Пивденного

    В бою под Запорожьем погиб житель Пивденного — капитан 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Константин Петрович Заболотный. 3 января в громаде объявлено Днем траура.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 1044: бои идут возле Кураховской ТЭС
    Война, день 1044: бои идут возле Кураховской ТЭС

    В четверг, 2 января 2025 года, начались тысяча сорок четвертые сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта и втылу рашистов, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Война, день 1043: в первый день нового года враг атаковал столицу
    Война, день 1043: в первый день нового года враг атаковал столицу

    В среду, 1 января 2025 года, начались тысяча сорок третьи сутки с начала полномасштабной российско-украинской войны. О том, что происходило за минувшие сутки на самых «горячих» направлениях фронта, читайте в традиционной краткой сводке «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua