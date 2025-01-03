Что нас ждет в 2025 году: вызовы и прогнозы

Война: переговоры «от Трампа», временная «заморозка» и предвыборная кампания

Безусловно, главное желание украинцев — скорейшее завершение войны. Некоторые эксперты считают, что произойти это может в 2025 году. А стартуют мирные соглашения после инаугурации 20 января президента США Дональда Трампа. Обещал же он «закончить войну в Украине за 24 часа». По заявлению Трампа, чтобы положить конец военным действиям, он ждет встречи с Путиным. Зеленскому же Трамп предлагал «начать думать о прекращении огня».

Поэтому под давлением США в 2025 году Украина и Россия таки могут начать переговоры. Сегодня на возможных переговорах наше государство не может выступить с позиции силы. Необходимы надежные гарантии безопасности. В идеале — членство в НАТО. Но это маловероятно. Также необходимо усилить мобилизацию, чтобы остановить продвижение противника и создать ресурс для деоккупации. Иначе — придется пойти на болезненные уступки и отказ от аннексированных РФ территорий. Сейчас президент Зеленский такой вариант все еще отвергает.

Но, так или иначе, считают аналитики, результатом переговоров может стать только временное замораживание конфликта на границе военного столкновения. Возможен частичный обмен территориями и согласование демилитаризованной зоны. Не исключено, что контролировать ее будут миротворцы ООН. А вопрос Донбасса и Крыма будет снят с повестки обсуждения. Летом, согласно одному из сценариев развития событий, в Украине отменят военное положение и запустят избирательную кампанию. А осенью — проведут выборы. Но, каким бы желательным ни было это перемирие, оно повлекло бы значительные риски для Украины. Путин, вероятно, использовал бы прекращение огня для того, чтобы спланировать новые нападения.

Мобилизация: без демобилизации и отсрочки по инвалидности

На сегодня военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлится до 8 февраля 2025 года. В армию планируется мобилизовать еще 160 тысяч человек.

В Верховной Раде обсуждается вопрос о демобилизации и ротации военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Но соответствующий законопроект, признают нардепы, вряд ли появится и будет принят в первом полугодии 2025 года. Снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет, утверждают в парламенте, не будет. Президент заявил, что считает это опасным. Даже несмотря на давление западных партнеров.

Экономика: новая цена на свет и рост цен

Экономический рост Украины, отмечают аналитики, в следующем году ослабнет. Одна из основных причин — сложная непрогнозируемая ситуация в энергетике. Сегодня в Украине осталось примерно 20 гигаватт мощностей для производства электричества — вместо довоенных 55. И отключения после ударов по энергообъектам очень сильно ударили по украинской экономике.

Доллар в 2025 году эксперты прогнозируют на уровне 43,3 гривны. А к концу года он может вырасти до 45,7 гривны. Инфляция продолжит ускоряться и некоторое время будет близка к 10%. Следовательно, потребительские цены будут расти и в дальнейшем. Подорожает практически все.

В 2025 году вероятно увеличение тарифа на электричество для населения. Пересмотреть его могут с 1 июня. Повысится тариф, вероятно, до 6,32 гривны за киловатт. Тариф на газ будет держаться без изменений как минимум до конца отопительного сезона. А вот тариф на воду в 2025 году может вырасти. Насколько — пока что неизвестно.

Продукты подорожают в любом случае. Ведь их стоимость зависит от цен на электроэнергию и топливо. А топливо, отмечают эксперты, продолжит дорожать.

Вырастут в цене и сигареты. С 2025 года в Украине вводятся новые акцизные ставки на табачные изделия. Как следствие — с начала 2025 года пачка сигарет подорожает примерно на 40 гривен. По прогнозам, ее средняя цена составит 127,4 гривны.

Социалка: накопительная пенсия

Все соцвыплаты в 2025 году сохранятся. С июля 2025 года планируется переход на накопительную пенсионную систему с обязательными взносами граждан на личные счета. Она будет обязательной для украинцев, рожденных после 2000 года. А остальные — смогут присоединиться добровольно. Согласно новой системе, пенсия будет покрывать 40% от заработной платы при условии полного страхового стажа — это почти вдвое больше нынешнего уровня. Накопленные средства будут выплачиваться после выхода на пенсию.

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