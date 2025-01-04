Війна, день 1046: молода жертва масованої атаки та «візит» на важливий завод росіян

У небі над Україною збили 34 «шахеди»

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 4 січня 2025 року противник атакував 81-м ударним безпілотником (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 цього дня підтверджено збиття 34 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків). Проте збиті БпЛА завдали шкоди, пошкодивши приватні будинки на Чернігівщині та Сумщині. Потерпілим надається допомога.

Удар по пожежній частині та жертви масованої атаки БпЛА

Уранці сьогоднішнього дня ворог прицільно вдарив по території пожежної частини – підрозділу ДСНС у Нікополі на Дніпропетровщині.

На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав. Внаслідок удару вибиті вікна пожежного депо.

Водночас сьогодні стало відомо про смерть у лікарні молодої жінки, яка стала жертвою ворожої масованої атаки безпілотниками Київської області 3 січна 2025 року.

Жінка 2002 року на ім’я Діана була тяжко поранена в живіт через падіння збитої ворожої цілі. Майже добу лікарі до останнього боролися за її життя, але поранення виявилося дуже важким, повідомили у Київській ОВА.

Ще один постраждалий внаслідок атаки – чоловік 1953 року народження, який отримав поранення у спину, перебуває у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, поранений у коліно. Його життю нічого не загрожує.

Під прицілом дронів виявилося «особливе» російське підприємство

У той же час неспокійною виявилася ця ніч і для жителів Смоленської області: регіон атакували «невідомі» дрони.

Зазначимо, що під прицілом могло бути «особливе» підприємство: там розташоване підприємство «Авангард», яке задіяне у виробництві твердопаливних ракет та бронетехніки для російської окупаційної армії.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін вже заявив про «збиття 5 БпЛА», у мережі ж росіяни обговорюють гучну ніч.

Крім цього, безпілотники навідалися також у Брянській, Смоленській, Білгородській, Псковській та Ленінградській регіонах, а в пітерському аеропорту «Пулково» вдруге запроваджено план «Ковер».

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Напередодні противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні та 64 авіаційні удари, використавши 11 ракет і скинувши 95 КАБ, застосував 2257 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, із них 230 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, командно-спостережний пункт, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

Найбільш «гарячим» залишається Покровський напрямок фронту, де наші захисники зупинили 40 штурмових та наступальних дій агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.

За даними ресурсу Deep State, напередодні ворог окупував ще три населені пункти на Покровському напрямку: Даченське, Нову Працю та Волкове. Також російські окупанти просунулися у Зеленому, Воздвиженці, Нововасильівці, біля Янтарного та Сонцівки.

А в зоні проведення спецоперації в Курській області Росії підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 41 атаку російських загарбників. Крім того, ворог завдав три ракетних та 10 авіаційних ударів, із застосуванням трьох ракет і 15 керованих бомб, а також здійснив 357 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Втрати ворога на ранок 4 січня 2025 року

Як інформує Генштаб ЗСУ, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 одиниць. Також українські воїни знешкодили:

два танки;

23 бойових броньованих машин;

23 артилерійські системи;

один вертоліт;

107 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

три крилаті ракети;

73 автомобілі окупантів.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення такі: