Ракетная атака в последний день 2024 года: под Одессой прогремели взрывы, есть «прилет»

Сигнал воздушной тревоги (напомним, что он был далеко не первым за сегодняшний день), одесситы услышали в 15:00.

«Ракета на Одессу», – написали местные Телеграм-каналы.

Также сообщалось о повышенной угрозе для Черноморска.

И вскоре жители пригорода услышали взрывы.

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Как стало известно, в области наблюдается столб дыма, что может свидетельствовать о возможном «прилете». Но подробности от военных пока не поступали.

В 15:16 был дан отбой тревоги. Но поскольку не исключены повторные пуски, одесситам и жителям Одесской области советуют отнестись к ситуации серьезно и при поступлении очередного сигнала тревоги немедленно отправляться в укрытие или хотя бы соблюдать «правило двух стен» дома.

Напомним, сегодня утром, 31 декабря, враг атаковал столицу и города на севере нашей страны. Не исключены и удары по Одессе с целью испортить нам праздник. Поэтому советуем запастись водой и зарядить телефоны и другие гаджеты.

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