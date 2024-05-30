Військовослужбовець з Одеської області загинув на Донбасі, захищаючи Україну

Анастасія та Віолетта — дружини захисників Маріуполя. Кожен день жінок починається з боротьби за визволення їхніх чоловіків з пащі монстра. У квітні пішов третій рік, як рідні брати Артур та Владислав Шкеул знаходяться у російському полоні. Держава-агресор зовсім не дотримується Женевської конвенції, вона ізолювала українських полонених від зовнішнього світу, не дозволяє надсилати листівки рідним та катує їх до смерті. Як наші захисники потрапили у полон та чи допомагає у їхньому визволенні влада, «Одеському життю» розповіли дружини героїв.

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