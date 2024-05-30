Військовослужбовець з Одеської області загинув на Донбасі, захищаючи Україну

Військовослужбовець з Одеської області загинув на Донбасі, захищаючи Україну

Уродженець Білгород-Дністровського району Одеської області військовослужбовець Дмитро Скалозуб назавжди залишиться 33-річним: герой загинув на Донеччині в бою за Україну.

Трагічна звістка про загибель захисника стала ще одним болючим ударом для Білгород-Дністровського району, повідомили у районній військовій адміністрації.

Солдат Дмитро Скалозуб (дата народження: 19 листопада 1990) загинув 24 травня 2024 року, будучи вірним військовій присязі, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району.

Загиблий боєць Дмитро Скалозуб

«Ми схиляємо голови у скорботі і віддаємо шану Дмитру Скалозубу, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність та жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку.
Він став прикладом вірності та самопожертви, символом справжнього українського патріотизму. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас»,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням військових, дата і час прощання публічно не оголошуватимуться.

Раніше в бою за Україну загинув житель Білгород-Дністровського району Олександр Євтодієв.

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