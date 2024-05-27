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Боевой медик из Одесской области спасал раненных и погиб сам

Боевой медик из Одесской области спасал раненных и погиб сам

Вчера, 26 мая, Коноплянская громада Березовского района Одесской области провела в последний путь своего земляка — Игоря Матищака. 50-летний водитель-санитар с позывным «Старый» спас много побратимов на Херсонщине, но, к сожалению, погиб сам. 

Об этом сообщили в Коноплянской громаде.

Игорь Михайлович Матищак родился в 1974 году. Со школьных лет жил в Конопляном. Отец трих детей в первые дни войны добровольцем пошел воевать.

На Херсонском направлении он выполнял боевые задачи, как водитель-санитар. 23 мая 2024 года Игорь Иванович сам за рулем эвакуационной машины ехал спасать раненых и попал под вражеский артобстрел возле поселка Тягинка Бериславского района.

К сожалению, до раненых он не добрался. Погиб. После безумного артобстрела побратимы забрали изуродованное тело того, кто раньше спасал их самих.

«Игорь Матищак с позывным «Старый», водитель-санитар, спас невероятное количество военных. Настоящий Воин. Настоящий Человек. Отныне — в Небесной Гвардии», — говорят земляки.

Вчера Коноплянская громада с уважением провела в последний путь своего погибшего защитника.

Напомним, во время повторного удара по Одесской области 10 апреля 2024 года погиб боевой медик Роман Юхневич, который оказывал помощь пострадавшим.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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