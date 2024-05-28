Одесская область потеряла трех молодых защитников: что нужно знать о похоронах Героев

Стрелок Виктор Потапов погиб 21 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в результате обстрела из стрелкового оружия и минометов в районе населенного пункта Старица Харьковской. Ему было 30 лет. Об этом сообщили в Сафьяновской громаде.

Жизнь Андрея Лянцева оборвалась на 32-ом году 21 мая на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области – в боях под селом Уманское Очеретинской громады Покровского района. О потере сообщил в Facebook Таировский поселковый совет.

Сергей Батурин погиб 24 мая 2024 года. Ему навсегда останется 21 год, сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Место и время похоронов Героев не разглашается

Согласно письму от руководства оперативно-тактической группировки «Одесса», во избежание и минимизации потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск РФ, действует запрет на разглашение в сообщениях, посвященных захоронению защитников и защитниц Украины, информации о времени и месте захоронения героев в медиа и социальных сетях (Приказ «О дополнительных мерах правового режима военного положения»).

Ранее сообщалось, что 23 мая 2024 года возле поселка Тягинка Бериславского района погиб боевой медик Игорь Иванович Матищак. За рулем эвакуационной машины он ехал спасать раненых и попал под вражеский артобстрел.