В Белгород-Днестровский «на щите» возвращается защитник, воевавший в Донецкой области

Безжалостная война продолжает приносить горе, забирая лучших сыновей Украины. В бою за Украину, ее свободу и независимость оборвала жизнь жителя Белгорода-Днестровского района Александра Семеновича Евтодиева.
Об этом сообщает Белгород-Днестровская РВА.
Старший сержант Александр Семенович Евдотиев погиб 20 мая 2024 года в районе населенного пункта Новопокровское Донецкой области. Ему было 54 года.
Как сообщили родные защитника, прощание с Александром Евтодиевым состоится завтра, 25 мая, в 10.00 возле здания городского совета.
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