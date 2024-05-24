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В Белгород-Днестровский «на щите» возвращается защитник, воевавший в Донецкой области

В Белгород-Днестровский «на щите» возвращается защитник, воевавший в Донецкой области

Безжалостная война продолжает приносить горе, забирая лучших сыновей Украины. В бою за Украину, ее свободу и независимость оборвала жизнь жителя Белгорода-Днестровского района Александра Семеновича Евтодиева.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская РВА.

Старший сержант Александр Семенович Евдотиев погиб 20 мая 2024 года в районе населенного пункта Новопокровское Донецкой области. Ему было 54 года.

Александр Евдотиев

Как сообщили родные защитника, прощание с Александром Евтодиевым состоится завтра, 25 мая, в 10.00 возле здания городского совета.

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