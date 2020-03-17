Водителям городского транспорта в Одессе выдадут маски и перчатки: видеокомментарий

Всем водителям одесских троллейбусов, трамваев и маршруток пообещали раздать средства индвидуальной защиты от инфекции.

Об этом сообщает замдиректора гордепартамента транспорта Сергей Щербань в официальном видеообращении.

В связи с карантином во избежание распространения коронавируса транспорт в Одессе перевели на особый режим работы.

Так, на маршрутах общего пользования ввели ограничения по количеству пассажиров. Кроме того, обязали всех, кто ездит в городском транспорте, надевать маску, в том числе и водителей.

Однако, как мы убедились, предписание пока исполнять не торопятся. Людей не пугают предусмотренные новым законом штрафы, а в некоторых случаях и риск попасть в тюрьму.

Многие говорят, что не смогли купить маску, так как не нашли. В то же время директор гордепартамента предоставления админуслуг Евгения Абрамова поделилась адресами аптек, где маски еще есть.

А для водителей общественного транспорта пообещали закупить их и раздать до конца дня 17 марта. Также их обеспечат одноразовыми перчатками.

То есть к среде, 18 марта, они уже, по идее, должны быть все обеспечены средствами защиты.

Закупки осуществят предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками.

В свою очередь, Сергей Щербань напомнил, что ответственность за соблюдение мер предосторожности должны нести не только водители или те, кто их контролирует, а и сами пассажиры.

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Фото Марии Котовой

Видео: Думская, 1

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