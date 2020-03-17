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Новости Одессы и Одесской области

Карантин в общественном транспорте Одессы: что на деле?

Карантин в общественном транспорте Одессы: что на деле?

Распоряжение мэра о карантине в общественном транспорте более чем четкое: в маршрутки пускать по 10 человек, в трамваи и троллейбусы — по 20. И все — в масках.

Что на деле? Уже с раннего утра одесситы в соцсетях сообщали, что «распоряжение не соблюдается»: всем, кто добирался на работу в маршрутках-трамваях-троллейбусах, довелось испытать обычную давку и увидеть отсутствие масок на лицах.

Одна одесситка, надевшая маску, даже пожаловалась, что вызвала этим что-то вроде негодования у окружающих.

Корреспондент «Одесской жизни» убедилась: одесситы по-прежнему без масок в абсолютном большинстве.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на патрульную службу, но в маршрутках никто никого не считает. Соблюдение мер предострожности пока остается только на совести самих горожан.

Водители маршруток — тоже без средств защиты. Мне, во всяком случае, не попалось в маске ни одного.

В департаменте админуслуг поделились списком аптек, где еще можно купить маску. Тем не менее, многие по-прежнему жалуются, что масок не нашли. Мол, если и попадаются, то по «бешеным» ценам. Пожилая женщина рассказывает, что ей удалось купить две маски почти по 25 грн. «На сколько мне их хватит, если маску можно носить часа три, а потом выбрасывать?».

«Маска своими руками» — тоже одна из злободневных тем, которые обсуждаются в том же безмасочном транспорте. Во всяком случае, в троллейбусе 2-го маршрута я прослушала настоящий мастер-класс по их изготовлению.

Весь общественный транспорт работает без перебоев, маршрутки и другой общественный транспорт в часы пик по-прежнему забит.

Вопрос, который обсуждали одесситы еще вчера в соцсетях, по-прежнему актуален: «Кто ж будет пассажиров считать?».

Единственное отличие: в транспорте и в самом деле стало ездить немного меньше людей. Те, кто имеет возможность не высовываться из дома, стараются им вообще не пользоваться.

 

Что говорят одесситы? Да то же самое: масок нет, водители сами без них ездят.

Есть даже предложения продавать маски прямо в маршрутках. По большому счету, мало кто верит, что «транспортное» распоряжение вообще возможно выполнить.

Самая распространенная шутка дня по этому поводу: «В Одессе закрыли метро на карантин».

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Мария Котова
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