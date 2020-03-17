Надбавки медикам и штраф за несоблюдение карантина: что сулит новый закон о борьбе с коронавирусом?

17 марта народные депутаты приняли новый Закон Украины о противодействии распространению коронавируса. За проголосовало 344 человека.

Для регионов закон упрощает процедуру закупки оборудования, медикаментов и прочих средств защиты, которые понадобятся в нынешних условиях.

В свою очередь, в одесском горсовете бюджетная комиссия утвердила выделение средств на оснащение города для недопущения эпидемии, передает uc.od.ua.

Так, в общем горсовет выделит 120 млн грн.

Эти деньги направят на приобретение:

50 аппаратов искусственной вентиляции легких – 64,5 млн. грн.;

4 анализатора газов крови – 1,5 млн. грн.;

кислородные концентраторы – 34,8 млн. грн.;

21 монитор пациента – 2 млн. грн.;

200 пульсоксиметров – 200 тыс. грн.;

автоклав – 205 тыс. грн.;

лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства – 15 млн. грн.

Благодаря закону их смогут закупить оперативно и без соблюдения лишних формальностей. С лекарственных препаратов и прочих медицинских приспособлений, необходимых сейчас людям, снимут ввозную пошлину и НДС. Законом предусмотрен контроль за ценовой политикой с целью не допустить накручивания цен на лекарства и товары первой необходимости.

Сотрудникам госучреждений и частных фирм закон позволяет работать дистанционно в период карантина. Если это невозможно, работадатели обязаны предоставить отпуск.

Жилищные субсидии будут выплачивать в обычном порядке. Также закон не допускает прекращение регистрации безработных.

Медицинским работникам, которые будут обслуживать больных коронавирусом, по закону положены надбавки в размере 200% оклада.

Кроме того, президент Владимир Зеленский распорядился выплатить дополнительную тысячу гривен всем украинским пенсионерам, которые получают меньше пяти тысяч гривен.

В целом новый закон жестко регламентирует режим жизни граждан в период карантина. За нарушения в соблюдении правил изоляции будут штрафовать. Также вводится статься “Об умышленном заражении”, по которой предусмотрено уголовное наказание.

Фото: KP.UA

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